"Una noche de ensueño": Sting asistió al segundo concierto de Shakira en Brasil

El arranque de la gira Las mujeres ya no lloran marcó el esperado regreso de Shakira a los escenarios internacionales, después de siete años desde su último tour, El Dorado.

Los dos primeros conciertos del tour, en Brasil, fueron un rotundo éxito, consolidando a la colombiana como la primera artista latina en llenar tanto el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro como el estadio Morumbí en Sao Paulo.

La presentación en Sao Paulo dejó varias sorpresas destacables, entre ellas, el estreno de un micrófono con forma de loba, en clara alusión a su canción She Wolf, y una visita especial en su camerino al finalizar su show de más de dos horas.

El icónico cantante Sting, reconocido tanto por su paso por The Police como por su carrera en solitario, asistió al concierto. Coincidentemente, el británico había elegido Brasil para iniciar la etapa latinoamericana de su Sting 3.0 Tour y aprovechó la ocasión para presenciar el espectáculo de Shakira en el Morumbí.

Además, el intérprete visitó a la colombiana en su camerino, acompañado del guitarrista argentino Dominic Miller, miembro de su banda en vivo. Shakira posó sonriente junto a ambos músicos y compartió el momento en su cuenta de Instagram, sumándolo a su colección de imágenes con los mejores momentos de su concierto en São Paulo. "68 mil almas esta noche. ¡Gracias São Paulo por una noche de ensueño! ¡¡Gracias Brasil por un comienzo inolvidable de tour!!", escribió la colombiana.

Sting visitó a Shakira en su camerino acompañado del guitarrista de su banda en vivo, el argentino Dominic Miller.Fuente: @shakira

Shakira llegó a Perú para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Tras su paso por Brasil, Shakira llegó este sábado -pasada la medianoche- a Lima. La artista colombiana ofrecerá dos conciertos, este domingo 16 y lunes 17 de febrero, en el Estadio Nacional.

Para las presentaciones, cuyas entradas se agotaron en tiempo récord, se ha preparado un montaje que cumple con todos los requisitos técnicos del equipo de la artista. El escenario contará con pantallas gigantes y una extensa pasarela, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia más cercana con la barranquillera.

La última ocasión en que Shakira se presentó en nuestro país fue en marzo del 2011, año que llevó a cabo su gira Sale el sol World Tour. En aquella ocasión, se presentó ante sus fans peruanos en el Estadio de San Marcos, donde fue la artista estelar del Lima Festival Pop.

Sting, la icónica voz de The Police, llegará a Lima en 2025 con su gira mundial

Los fanáticos del icónico músico británico, conocido por su voz en The Police, tendrán la oportunidad de escucharlo en vivo el 26 de febrero en Costa 21, gracias a Radio Oxígeno.

El intérprete de éxitos como Every Breath You Take traerá a Perú su gira mundial Sting 3.0. Acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el enérgico Chris Maas, Sting deleitará al público con su legendario repertorio. La gira también hará paradas en Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Santo Domingo y México.

Alberto Menacho, director de Live Nation Perú, adelantó en el programa Encendidos de RPP que el concierto de Sting será para aproximadamente 15 mil personas, y prometió "una noche muy emotiva", describiendo el espectáculo como "un viaje por toda la discografía" del legendario músico.

