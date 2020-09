Un Día en la Vida, la banda tributo, rendirá homenaje a John Lennon el próximo 9 de octubre. | Fuente: DEA Promotora

Una verdadera experiencia podrán vivir los amantes de la música de The Beatles, el próximo 9 de octubre, día en que John Lennon, su desaparecido líder hubiese cumplido 80 años. Un Día en la Vida, la banda tributo, invita a celebrar el aniversario con el estreno de su primer concierto online, que se transmitirá por Joinnus Live.

Bajo la producción de DEA Promotora, “Un Día en la Vida y El Cumpleaños de Lennon” será una experiencia única, grabada en el Teatro Peruano Japonés, con juego de luces, videos y mucho contenido sobre la historia de los cuatro de Liverpool, pero sobre todo: buena música.

“Queremos invitarlos a celebrar los 80 años de John Lennon. Serán dos horas de concierto en las que vamos a tocar más de 20 canciones. Todos los temas compuestos por Lennon, tanto en su época de The Beatles como en su etapa solista”, afirma Edmundo Delgado, líder y fundador de Un Día en la Vida.

Esta vez, para cumplir con los protocolos de distanciamiento establecidos en la lucha contra la COVID-19, Edmundo Delgado (Grupo Amigos), Tavo Castillo (Frágil), Renzo Dalí, Carlo André Oliden, Jeremy Castillo y Alejandro Iturrizaga, han reemplazo los coloridos trajes que emulan a la afamada banda británica, por mamelucos blancos.

Cantarán más de 20 temas compuestos por Lennon. | Fuente: DEA Promotora

Joyas musicales como “Birthday”, “A Hard Days Night”, “Help”, “Lucy in the Sky with Diamonds”, “A Day in the Life”, “Revolution”, “Don't Let Me Down”. “Jealous Guy”, “Woman”, “Imagine”, “She Loves You”, entre otras, son parte del setlist de este concierto dedicado a John Lennon.

Este año Un Día en la Vida, banda integrada por músicos de diferentes generaciones y por la que han pasado los principales rockeros de nuestro país, alcanza sus tres décadas de éxito ininterrumpido sobre los escenarios. Entre sus múltiples reconocimientos, destaca su participación en el Festival Internacional Beatle Week (2014), evento en el que fueron reconocidos como el mejor tributo a The Beatles en América Latina.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: Viernes 9 de octubre, a las 9 p.m.

Plataforma: Joinnus LiveCosto: S/. 25 soles