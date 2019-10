En una entrevista con el diario Daily Beast, Yoko Ono reveló que el fallecido músico era bisexual, y que ambos se consideraban bisexuales cuando estaban juntos. "El año que fue asesinado, me dijo: 'Podría haberlo hecho con algún hombre, pero no pude porque nunca he encontrado a alguien que fuera tan atractivo'. Éramos unos apasionados de la belleza", contó.