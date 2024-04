ULTRA Perú 2024, una fiesta electrónica que hizo vibrar a miles de personas en el Estadio San Marcos [CRÓNICA]

Cuando se anunció que el ULTRA Perú iba a tener su segunda edición en este 2024, se conoció además que la marca eligió al suelo peruano como su sede principal en toda Latinoamérica. Es más, no todo quedó allí porque más allá de confirmarse el evento, se lo amplió a dos días como en los grandes festivales en Estados Unidos y Europa.

Así, todo estaba listo para armar la fiesta en el Estadio San Marcos el 20 y 21 de abril. En la previa, miles de fanáticos de la música electrónica alistaban sus outfits para asistir al ULTRA Perú 2024 el pasado fin de semana, cientos de personas desde provincia ya se encontraban en la capital para empezar a bailar, mientras decenas de ‘ravers’ desde el extranjero como Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina y Chile alistaban los pasos en el ‘dance floor’.

Luego de algunos inconvenientes sobre autorizaciones y permisos municipales -y el retraso que esto generó- se dio el ‘go’ para que el festival inicie el sábado a partir de las 5 de la tarde.

El ULTRA Perú reunió a más de 35 mil personas en San Marcos. | Fuente: @ultraperu

Los italianos Mathame calentaron la tarde del domingo de ULTRA Perú. | Fuente: @resistance

Beats, beats y más en el ULTRA Perú

Todo se realizó en tres escenarios distribuidos en la ciudad universitaria de San Marcos. Tuvimos el Mainstage, inmenso y ubicado en el estadio, y dos Resistance que si bien reunieron menos cantidad de personas en términos de capaciidad, tuvo los puntos más altos para destacar con sonidos oscuros como el techo, hard techno y vocales que llevaron a sus asistentes a un completo viaje mental y visual.

El sábado, el primer día del festival, tuvo como plato fuerte al neerlandés Armin van Buuren en el ambiente principal. El también productor y elegido cinco veces como mejor DJ del mundo por la revista DJ Mag hizo saltar a todos como tracks como los conocídisimos ‘What took you so long’, ‘Blah Blah Blah’ y ‘On & On’. Lo antecedieron sus compatriotas W&W y el israelí Vini Vici, quienes calentaron un Mainstage que ya estaba ‘on fire’ por la entrega del público.

Al otro lado, pero no muy lejos, Joris Voorn, Massano, Kolombo, Juliet Fox, Rafa Barrios, Stephan Bodzin, entre otros -en los dos escenarios de Resistance- hacían mover a todos de un lado a otro a punta de sincronizadores.

Hardwell deslumbró a su público con el track 'LASER'. | Fuente: RPP

Hardwell en ULTRA Perú y un evento que vino para quedarse

Si bien uno de los grandes highlights del domingo fueron las presentaciones del dúo italiano Mathame, los ingleses Camelphat y el estadounidense de origen indio KSHMR, el neerlandés Hardwell fue un cierre de lujo para el ULTRA Perú.

Tuvieron que pasar ocho largos años para que vuelva al país y en todo ese tiempo sus fieles seguidores comieron ansías, sí, pero lo bueno se hizo esperar y el creador del hit ‘Spaceman’ puso a todos a saltar, bailar, cantar y más durante hora y media en lo que fue un épico término del festival en San Marcos.

Sin duda, esta segunda edición del ULTRA Perú ha calado hondo no solo en los amantes de música electrónica, sino también en los DJ en que fueron parte del festival. Hardwell, Stella Bossi, Adam Beyer, KSHMR, W&W, otros DJ, e incluso personal ligado a la producción, por medio de sus redes sociales mostraron su asombo por lo que fue el público peruano, destacando que es uno de los mejores de la escena a nivel mundial.

Se dieron problemas en la previa, eso está claro, pero para felicidad de los amantes del género electrónico el ULTRA tiene todo para seguir y los fanáticos ya calculan cuándo se realizaría en el 2025. En la repetición está el gusto.

