Ed Sheeran bate récord Guinness: Su gira 'Divide' es la más taquillera de la historia

Ed Sheeran tiene la gira más taquillera de toda la historia por Divide, que aún no termina. | Fuente: Instagram Zakary Walters

El cantante Ed Sheeran se alista para poner broche de oro a la gira más taquillera de la historia. Su tour Divide ha conseguido tres récords Guinness, según la empresa, y aún le quedan cuatro conciertos más: la asistencia más alta para una gira musical, la gira musical más taquillera de un artista solista y la gira musical más taquillera.



Tras su último concierto, que tendrá lugar el próximo lunes 26 de agosto, el artista habrá pasado 893 días en la carretera, venciendo la anterior marca del grupo irlandés U2 de 760 días.

La gira de Ed Sheeran ha superado los 7,3 millones de asistentes que la banda irlandesa U2 tenía como récord y ha conseguido una media de 34 541 personas por espectáculo en 255 conciertos. Y, hasta el 2 de agosto, había recaudado US$ 736,7 millones; también por delante del grupo liderado por Bono con el tour 360° (US$ 736'421,584) y del Reputation Stadium Tour de Taylor Swift (US $345,7 millones).

Ed Sheeran regaló entradas a su concierto para los alumnos de su antiguo colegio. | Fuente: Instagram Zakary Walters

LOCOS POR EL MERCHANDISING



Según la cadena británica BBC, cientos de personas hicieron cola en una tienda temporal de artículos del cantante, en Ipswich (Inglaterra) donde se realizará uno de los cuatro últimos conciertos, para adquirir algún 'merchandising'.

La marca de ropa de surf y skate Hoax, una de las favoritas de Sheeran, está vendiendo productos de la gira, incluidas camisetas del club de fútbol de Ipswich Town especialmente hechas para la ocasión.

ENTRADAS GRATIS

Su antigua escuela, Thomas Mills High School, estará viendo el espectáculo este domingo 25, gracias a las entradas gratuitas que el cantante regaló al personal del colegio y a los alumnos. El ex profesor de música del artista, Richard Hanley, lo describió como un acto "generoso".

Asimismo, algunos estudiantes de la escuela actuarán en el escenario después de que su banda Salvador fuera elegida como apoyo para el compositor.

Recientemente se inauguró una exposición gratuita, comisariada por su padre John, en la que se puede ver una carta informando a Ed Sheeran que había suspendido en música. A los 16 años abandonó la escuela secundaria y se trasladó a Londres para emprender una carrera artística de éxito. (Con información EFE)