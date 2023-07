"Gracias por querer a mi padre": hija de Alejandro Sanz sube al escenario y conmueve al público con un mensaje

Alejandro Sanz vivió un momento conmovedor en una de sus presentaciones gracias a la visita de su hija Alma. La menor, fruto de la relación entre el español y su expareja Raquel Perera, subió al escenario, tomó el micrófono y se dirigió al público para dejar un breve, pero estremecedor mensaje.

El cantautor viene cumpliendo una serie de presentaciones en el marco de su gira mundial; pero las fechas estuvieron a punto de aplazarse debido a un problema anímico que Sanz hizo público hace algunas semanas en sus redes sociales.

Sin embargo, el concierto que hace poco ofreció en Madrid trajo consigo un momento de alegría. Después de cantar sus éxitos musicales, Alejandro invitó a su hija Alma al escenario para celebrar su cumpleaños. Con una sonrisa en su rostro, el cantante dedicó unas palabras a su pequeña.

"Felicidades vida mía, te amo con todo mi corazón. Que seas muy feliz en la vida, y mira toda la gente que te ha cantado el cumpleaños feliz, ¿les quieres decir algo?".

Las palabras del intérprete conmovieron a los asistentes, pero fue la respuesta de la pequeña lo que realmente conmovió a todos. Luego de tomar el micrófono, Alma agradeció al público por el cariño que mostraron a su progenitor: "Gracias por querer a mi padre y apoyarlo". El momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

"Encerrarme no es buena idea"

El cantante Alejandro Sanz reanudó su gira 'Sanz en Vivo' con un concierto en la ciudad española de Pamplona, tras anunciar en redes sociales que atraviesa una crisis personal.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", señalaba el pasado 27 de mayo en Twitter, un mensaje que alarmó a sus seguidores, aunque días más tarde matizó que aunque "no termina de llegar la luz parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Alejandro Sanz había expresado que no tenía intención de suspender la gira 'Sanz en vivo', de la que tiene más de sesenta fechas programadas en 2023.

"No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea", señala en su escrito.

"Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", concluye el mensaje por el que ya ha recibido innumerables muestras de apoyo, entre ellas de Chenoa o Raquel Perera, su expareja.