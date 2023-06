¿Shakira dedicó su nueva canción a Alejandro Sanz?: fans se ilusionan otra vez con posible romance

Ni el piloto Lewis Hamilton ni la estrella de la NBA Jimmy Butler. La nueva ilusión de Shakira, según sus seguidores y la denominada prensa rosa, sería Alejandro Sanz. Aunque se conocen desde hace años, y han colaborado en más de una ocasión, se especula que el sentimiento mutuo va más allá que una buena amistad y ambos estarían muy ilusionados.

El cantante fue uno de los grandes apoyos de Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué. Hace poco Alejandro finalizó su relación con Rachel Valdés, y esto habría dejado el camino libre para que la barranquillera y el cantante de Corazón partío puedan convertirse en la pareja sorpresa del año.

De acuerdo con Europa Press, a estos rumores se suma la filtración de la nueva canción de Shakira, Copa vacía, cuya letra estaría dedicada a Sanz por frases como: "Andaba sola y te busqué para que me tortures", una clara referencia a su éxito La tortura. "Era una trampa y volví a caer. Anda sola y te busqué"; o "Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo".

Los encuentros que la cantante de Monotonía ha tenido con Lewis Hamilton desde que abandonó Barcelona y se mudó a Miami, serían, al parecer, una maniobra de distracción para que su supuesta relación con el intérprete de Viviendo deprisa continúe en la clandestinidad.

Tanto Alejandro como Shakira guardan silencio por el momento, aunque coincidiendo con el jale del español a la compañía Sony, a la que también pertenece ella, la colombiana no dudó en dedicarle un mensaje fraternal: "Bienvenido a casa, hermano".

¿Gerard Piqué y Clara Chía Marti anunciarán su compromiso?

Ha pasado más de un año desde que Shakira y Gerard Piqué no están juntos y, tras la nueva relación del exfutbolista con Clara Chía Marti, los focos están sobre él nuevamente ya que, según medios internacionales, la pareja ha decidió comprometerse.

El portal de espectáculos Look aseguró que hasta ya tienen fecha en el calendario. A esta información se une OkDiario que la entrega del anillo será el 24 de junio, día en el que Marc Piqué, hermano del español, contrae nupcias con su novia.

Indicaron también que Gerard Piqué y Clara Chía Marti han transmitido la información de su compromiso a sus familiares para que no los tome por sorpresa. Como se recuerda, fueron vistos hace menos de un mes en la joyería de Gràcia Barcelona donde escogieron el anillo para ese momento especial.

Tras darse a conocer esta noticia, muchos seguidores del exfutbolista lo felicitaron y también tuvo comentarios negativos en sus redes sociales ya que este es un paso que no dio con Shakira en sus diez años de relación y con dos hijos de por medio.

Cabe resaltar también que los menores se encuentran con su padre en España por lo que podrían quedarse para el compromiso y para la boda de su tío.