Andrés Calamaro: "El rock en español se está volviendo a poner de moda"

El argentino Andrés Calamaro, un pilar del rock hispanoamericano de las últimas cuatro décadas, cree que el género se está "volviendo a poner de moda" gracias a una dinámica que le permite inspirar a nuevos artistas y al mismo tiempo aprender de ellos.

"El rock en español está pasando por un momento extrañamente bueno y positivo porque se está volviendo a poner de moda y en algunos lugares, en algunos casos, se está poniendo de moda casi por primera vez", sostiene el cantautor en entrevista con la AFP desde su natal Buenos Aires.

El creador e intérprete de himnos del género como Mil Horas, de su etapa con Los Abuelos de la Nada, o Flaca, ya en solitario; considera que los rockeros deben "asumir su responsabilidad" de ser inspiración de artistas, diversos y disímiles, y al mismo tiempo retroalimentarse de ellos.

"Es un aprendizaje para los rockeros, que, en la salsa, que en la ranchera (...) o al fondo de una botella de tequila o en un bolero, también hay mucha sustancia de la que podemos aprender", afirma el artista de 62 años, que tiene shows previstos en varias ciudades latinoamericanas y de Estados Unidos para septiembre y octubre.

Andrés Calamaro pone como ejemplo la actual escena musical argentina, donde existe una relación de "amistad, interacción y colaboración" con músicos menores de 30 años de géneros urbanos como el trap o el hiphop, que aprecian a quienes "hacemos la vieja escuela".

"No es un mal momento para el rocanrol, una vez más ha demostrado saber resucitar", asegura el exvocalista de la banda hispano-argentina Los Rodríguez y ganador de tres premios Grammy Latinos.

No a las reediciones

Con una extensa carrera, que se remonta a finales de los años setenta, Andrés Calamaro afirma que "jamás" ha pensado en volver a grabar sus obras del pasado, siguiendo los pasos de artistas como el exlíder de Pink Floyd, Roger Waters, o su compatriota y colega generacional Fito Páez.

Este último amplió los alcances comerciales de su disco más exitoso, El amor después del amor (1992), con una gira continental por su 30 aniversario, la grabación de una nueva versión del álbum a dúo con otros artistas y hasta una serie biográfica en Netflix, estrenada este año.

"No me parece totalmente mala idea, pero soy muy orgulloso como para grabar un disco de nuevo", dice.

"Y no me preguntes por una serie en Netflix porque ya me excede, voy a volver cansado a casa sólo de pensarlo", agrega bromeando el músico radicado en España. (AFP)