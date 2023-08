Liam Payne posterga gira por Sudamérica tras sufrir una infección renal grave: "Necesito recuperarme"

Una infección renal grave obligó a Liam Payne a postergar todas las presentaciones agendadas en Sudamérica, incluyendo Perú. Por indicación médica, el exintegrante de One Direction dijo en sus redes sociales que debe permanecer en reposo para poder recuperarse.

"Con gran pesar tengo que decirles que no tenemos otra opción que posponer mi próxima gira por Sudamérica. Durante la semana pasada estuve en el hospital con una infección renal grave, es algo que no le desearía a nadie, y las órdenes de los médicos son que ahora necesito descansar y recuperarme", dijo el cantante en un video.

Aunque su equipo se encuentra trabajando para la reprogramación de su gira, Liam Payne aclaró que las personas que hayan adquirido las entradas para sus presentaciones podrán solicitar el reembolso respectivo en los puntos de compra.

"Estaba más que emocionado de venir a tocar para ustedes. A todos los que compraron sus entradas: lo siento mucho. Estamos trabajando para reprogramar el recorrido lo antes posible, pero por ahora reembolsaremos las entradas, así que estén atentos a las actualizaciones desde el punto de compra", comunicó Liam Payne a sus seguidores.

Concierto en Lima había cambiado de escenario

Inicialmente el show de Liam Payne estaba previsto para llevarse a cabo en la explanada del Estadio Monumental, pero los organizadores decidieron mudar el show al Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La gira por Sudamérica iba a arrancar en nuestro país el próximo 1 de septiembre, dos días después seguiría su camino por Chile hasta llegar a Colombia el 5 de septiembre. Llegaría el turno Brasil el 9 de septiembre para luego actuar en Argentina y posteriormente en México el 12 de septiembre.

Liam Payne se dio a conocer como solista con Strip That Down un tema coescrito con Ed Sheeran, que vendió 11,5 millones de copias en todo el mundo. Siguieron otros sencillos como Familiar junto a J Balvin o el boom de Polaroid.

El ex One Direction tiene en su haber bandas sonoras de películas que han sido hits en las listas de popularidad como For You con Rita Ora para el filme Cincuenta sombras liberadas; y Sunshine para la cinta de 20th Century Studios.