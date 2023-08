Luis Miguel dio segundo concierto en Chile y descartan rumores de hospitalización

¡‘El Sol’ todavía brilla! Luis Miguel dio su segundo concierto en Santiago de Chile en la noche del último martes 22 de agosto, pese a los rumores de una supuesta hospitalización de emergencia por presentar problemas en su salud. En efecto, el icónico cantante mexicano estuvo en el Movistar Arena de dicha ciudad donde brindó su espectáculo con todo su repertorio musical.

Según se ve en diferentes fotografías y videos difundidos por redes sociales, Luis Miguel aparece coreando partes de sus canciones mientras luce su clásico terno negro invitando a los asistentes a acompañarlo con la letra. Del mismo modo, un registro audiovisual captó al artista de 53 años jugando con uno de los drones que estaba cerca al estrado.

Otros videos muestran a Luis Miguel sin poder cantar plenamente su canción ‘Suave’ y tosiendo en varias partes del concierto denotando un supuesto malestar en su garganta. No obstante, en otros videos se ve al cantante interactuando con el público haciendo sus clásicos pasos de baile con su canción ‘Será que no me amas’.

Es así como Luis Miguel continúa con la programación de su ‘Luis Miguel Tour 2023’ en Chile, país donde estará hasta el próximo 6 de septiembre dando un total de 10 conciertos.” ¡10 Movistar Arena agotados en tiempo récord!”, se lee en una descripción promocional publicado en las redes sociales del cantante, quien días antes estuvo en Argentina donde inició su gira.

Luis Miguel estará en el Perú el próximo 24 y 25 de febrero de 2024. | Fuente: Difusión

Luis Miguel baila su canción 'Será que no me amas' en segundo concierto en Chile. | Fuente: Twitter (@LUISMIARCHIVE)

🔴 Ultima Hora

Luis Miguel ofrece segundo concierto en Santiago de Chile. Se la pasa tosiendo en varios momentos del concierto.



Aun de seguir con su dolor de garganta, cumple con sus fans pic.twitter.com/uS0u86ETe5 — Alberto Santos (@alberto_santos) August 23, 2023

Prensa chilena confirma que Luis Miguel no fue internado

Si bien Luis Miguel se presentó por segundo día consecutivo en Chile, aún no hay un pronunciamiento oficial sobre su estado de salud. No obstante, la prensa chilena descartó que el cantante haya sido hospitalizado de emergencia cómo se habría rumoreado.

De acuerdo con información de la periodista chilena Cecilia García dada al programa ‘Entrometidos en la tarde’, Luis Miguel solo fue a una clínica local para tratar un problema de salud que se complicó desde su llegada de Buenos Aires a tierras sureñas.

"Luis Miguel no está internado, sí está con un delicado estado de salud. Él visitó una clínica el fin de semana, el domingo tuvo que visitar de urgencia una clínica acá en Santiago de Chile porque estaba con un estado febril muy complicado. Tengo entendido que venía de Argentina ya un poco mal de salud", describió la comunicadora.

Seguidamente, añadió: “Luis Miguel está con medicación, tiene que levantarse todos los días de madrugarla para tomarla (…) Además está con reposo durante el día y no sale. Él está en compañía de Paloma, su pareja, y de las hijas de ella”.