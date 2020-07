Andrés Calamaro señaló en Twitter que existen mejores bandas de rock que Queen. | Fuente: Europa Press

Con motivo del 35 aniversario del famoso macroconcierto Live Aid, Andrés Calamaro lanzó un par de mensajes a través de su cuenta de Twitter y terminó desarrollando todo un discurso en animada conversación con sus fieles seguidores.

"Live Aid... seguimos pagando por esos veinte minutos buenos de Queen", escribió el músico argentino, abriendo la caja de pandora, que explotó definitivamente con su siguiente sentencia: "Queen es el grupo más inflado de la historia".

Aunque el cantante de “Flaca” reconoció que Queen “está entre los cien mejores grupos de Inglaterra”, también apuntó que existen varios artistas británicos que considera mejores que la banda que fue liderada por Freddie Mercury.

En esta nómina aparecieron nombres como The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, King Crimson, The Who, The Beatles, Black Sabbath, David Bowie, entre otros. "Podríamos seguir toda la noche", indicó el intérprete sin solución de continuidad.

Llegados a este punto, sus seguidores estaban ya igualmente encantados con el debate, por lo que el propio Calamaro se animó y escribió decenas de mensajes: "Existiendo Bowie... Costello... Van Morrison... The Faces, The Clash... Ian Dury... Más lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen".

Esta última reflexión llevó a Calamaro a plantear que "hay bandas con tres discos buenos que son mucho más importantes... Algunas en Argentina". "Puedo citar muchos artistas argentinos más interesantes que la reina: Invisible, Sui Generis, Polifemo, Almafuerte, Anibal Troilo, Transito Coccomarola, Roberto Goyeneche, Hermetika, Pescado Rabioso, Mercedes Sosa... miles".

Queen es el grupo mas inflado de la historia ... https://t.co/oJ9TrRoEoi — ... (@bradpittbull666) July 13, 2020

“QUEEN SON MUCHO MÁS IMPORTANTES QUE YO”

Para poner paños fríos, Calamaro sostuvo que tiene "dos discos de Queen" que compró "hace más de cuarenta años, cuando salieron editados...", pero insistió en que "no fueron la banda más grande de Inglaterra", aunque sí las tiene "entre las mejores cien bandas inglesas".

El artista no cesó de encadenar tuits, comentando muchos otros artistas que le gustan, y tampoco faltó quien le echara en cara su osadía, a lo que replicó: "Obvio que Queen son mucho mas importantes, talentosos y trascendentes que yo, que soy un peón en la estancia del rock, un marginal cantando en un idioma que no es el inglés... Es una opinión profesional, nada más".

En algún otro momento se atrevió a sugerir que Pink Floyd también están "un poco inflados" y eso no gustó demasiado. Y como la conversación ya estaba desbordada, también acabó comentando sobre grupos americanos: "Red Hot Chili Peppers me caen genial, pero son una banda horrible".

"No entiendo el alboroto por poner a RHCP y Queen en el lugar donde realmente están... No soportan hablar en serio de música, porque no les gusta", remarcó, para luego abrir otra batalla más: "Espero no escuchar un disco entero de Foo Fighters en mi vida".

Decenas de tuits encadenados, entrelazados y comentando las respuestas de sus seguidores. Unas horas de entrevista colectiva de lo más entretenida que seguramente ni todavía haya acabado, pero cuyo espíritu resume así el argentino: "Ahora bien, todos los músicos son mis amigos y compañeros. Estamos dialogando". (Con información de Europa Press).