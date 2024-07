"Esto es solo una pausa": Ann Wilson, cantante de Heart, reveló que lucha contra el cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ann Wilson, vocalista de la banda Heart, fue sometida a una cirugía para tratar un cáncer. Debido a esto, la artista ha decidido tomarse un tiempo lejos de los escenarios, lo que implica el aplazamiento de la gira Royal Flush.

La noticia fue compartida por la propia casntante de 74 años, a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, la leyenda del rock explicó que la operación para remover el tumor canceroso fue exitosa.

"Me siento muy bien, pero mis doctores me han aconsejado someterme a un tratamiento preventivo de quimioterapia y he decidido seguir su recomendación", escribió.

Wilson añadió que, por instrucciones médicas, deberá mantenerse alejada de los escenarios por el resto del año para asegurar su recuperación.

Inicialmente, Heart tenía previsto retomar la gira Royal Flush el 30 de julio con múltiples fechas programadas por Norteamérica hasta finales de año. Sin embargo, los fans tendrán que esperar un poco más para ver a la banda nuevamente en acción.

La cantante de éxitos como Barracuda no especificó el tipo de cáncer que enfrenta. No obstante, en mayo, ya había cancelado parte de su gira europea debido a un procedimiento médico que describió como "rutinario pero urgente", el cual requería seis semanas de recuperación.

Ann Wilson retomará gira con Heart

Tras dar a conocer su diagnóstico, Ann Wilson expresó su intención de volver a los escenarios en 2025. "Mi equipo está organizando los detalles y les informaremos el plan tan pronto como podamos", aseguró.

La miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll agradeció a sus numerosos seguidores por el apoyo y concluyó su mensaje con una nota positiva. “Esto es solo una pausa”, afirmó. "Tengo mucho más que cantar".

Wilson también mencionó que esta sería su última declaración pública sobre el tema. Tras el anuncio, numerosos mensajes de apoyo y buenos deseos llegaron a la vocalista de parte de fans y amigos célebres.

Nancy Wilson, su hermana menor y compañera de banda, también se pronunció al respecto en Instagram.

"¡Hola queridos Heartmongers y nobles fans de Heart! La gira aún sigue en pie, pero necesitamos una pausa temporal y posponer las fechas restantes por ahora. Las fechas reprogramadas están en camino, así que estén atentos", escribió.

Nancy finalizó su mensaje con una nota optimista: "¡Desde el fin del mundo hasta su ciudad! Nos vemos pronto. No puedo esperar. El amor manda".