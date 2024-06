"Ya podemos competir con el rock": Los Kjarkas anuncian espectáculo 360° en Lima

Internacional Los Kjarkas

Gonzalo Hermosa y Gastón Guardia, miembros de la icónica agrupación boliviana Los Kjarkas, estuvieron en el programa Ampliación de Noticias de RPP, para hablar de su historia, el folklore y la fórmula que han llevado a cabo para mantenerse vigentes con más de 50 años de trayectoria.

"Nuestra cita es con el tiempo y la historia porque hemos estado revalorizando nuestra cultura, que para muchos es bastante conocida; sin embargo, hay ciertos aspectos que todavía no se conocen, como otros géneros musicales que son hermosísimos", expresó Gonzalo Hermosa.

"Yo recuerdo que cuando empezamos, la única que se preocupaba en ese aspecto en el Perú era la señora Pastorita Huaracina", agregó el músico.

Los desafíos de aprender música para convertirse en un 'Kjarja'

Ambos músicos recordaron las dificultades que enfrentaron al aprender a tocar sus instrumentos en una época donde dedicarse a la música era mal visto.

"Si te veía tu abuela o tu mamá agarrando un charango, te lo rompía en la cabeza o en las manos. Yo aprendí a tocar guitarra como si fuera un pecado; a escondidas", relató Hermosa, quien logró dominar el instrumento de cuerdas sin maestros.

Por su parte, Gastón Guardia dijo que este esfuerzo ha permitido que Los Kjarkas contribuyan a cambiar la percepción de la música en Bolivia.

"Aprender a tocar los instrumentos ha sido la parte más difícil en nuestra trayectoria. Era una vergüenza tocar un instrumento porque era mal visto, nadie podía vivir de la música. Los Kjarkas hemos devuelto esa autoestima al pueblo boliviano", afirmó.

'Los Kjarkas' anuncian concierto para el 29 y 30 de junio. | Fuente: RPP

La clave del éxito y la vigencia de Los Kjarkas

En cuanto a su éxito y permanencia en la escena musical, Gonzalo Hermosa resaltó la importancia del mensaje en sus canciones y la actualización de ritmos o formas musicales en su amplio repertorio.

"Ha sido difícil conquistar a nuestra generación. Antes la gente joven no escuchaba o no le prestaba oídos a las cuestiones culturales. Nuestras letras no se han quedado en el pasado, van con nosotros en el día a día", explicó Hermosa, señalando que la tecnología ha jugado un papel crucial en sus objetivos.

"Ya podemos competir con el rock, porque antes ese género tenía el doble de aceptación que nuestra propuesta", resaltó el artista boliviano.

Los Kjarkan llegan a Perú con un espectáculo 360°

Los Kjarkas vuelven a Perú para presentarse el 29 y 30 de junio en el coliseo Eduardo Dibós junto a sus herederos musicales: Chila Jatun, banda que agrupa a sus hijos y sobrinos, juntos en esa misma línea de difundir arte y música con sonidos andinos.

Dos generaciones de artistas que ofrecerán respectivamente lo mejor de sus propuestas musicales en un concierto denominado 360°, una experiencia envolvente no solo en sonido sino en luces y colores que permitirá al público disfrutar al máximo de esta gala que pone en relevancia la experiencia y la juventud en una misma plataforma.

"Es una nueva forma de hacer presentaciones, creo que viene de Europa, es interesante porque el artista va dando vueltas y va cantando a todo el público; además de las luces que irán con el ritmo de la música, va a ser una experiencia maravillosa para todo el público que esté presente", dijo Gastón.

La agrupación cochabambina que se creó en los albores de los 70 está liderada por Gonzalo Hermosa (compositor, músico y cantante), Elmer Hermosa (primera voz y charango), Gastón Guardia (voz y vientos), Gonzalo Hermosa Jr. (guitarra), Makoto Shischido (charango) y Lin Angulo (guitarra).

Sonarán en vivo éxitos como Llorando se fue, Ave de cristal, Tiempo al tiempo, Wayayay, Bolivia, Kutimuy, Pequeño, amor entre otros temas.

Las entradas están disponibles en Teleticket con precios especiales:

