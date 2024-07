Históricos zapatos de Elvis Presley se vendieron en una subasta por una cifra récord

Elvis Presley, el fallecido cantante estadounidense conocido como el ‘Rey del Rock and Roll’, no solo marcó una época en la música sino también en la moda, luciendo diversas prendas y objetos personales que, hoy en día, son subastados y vendidos por históricas cifras debido a su valor histórico y cultural.

Precisamente, entre los objetos más valiosos que tenía Elvis Presley están sus zapatos de gamuza azul. El intérprete de 'Burning Love' y 'Can't Help Falling In Love' usó dicho calzado en la década de los 50 luego del éxito de 'Blue Suede Shoes', canción compuesta por Carl Perkins y conocida como una de las primeras grabaciones del músico.

Es así como último 28 de junio la casa de subastas Henry Aldridge & Son Ltd consiguió vender el preciado calzado de Elvis Presley por 152 mil dólares, siendo el precio más alto de la casa confirmando así la importancia de los objetos de Presley para sus fans.

En un primer momento, Henry Aldridge & Son Ltd tenía la expectativa de que los zapatos de gamuza azul alcanzarían el precio entre 120 mil y 150 mil dólares. No obstante, consiguieron superar dicha cifra.

Elvis Presley es considerado un ícono de la cultura musical del siglo XX. | Fuente: Instagram

Elvis Presley usó los zapatos "dentro y fuera del escenario"

Los zapatos de gamuza azul de Elvis Presley marcaron un antes y después en la carrera del músico. Luego de lanzar su álbum 'Blue Suede Shoes' en 1956, el cantante fue visto, en julio de ese mismo año, usando dicho calzado durante su actuación en The Steve Allen Show donde interpretó su éxito 'Hound Dog'.

"Elvis usó estos zapatos durante la década de 1950, tanto dentro como fuera del escenario (…) El tacón de cada zapato tiene estampado 'Nunn-Bush' y en interior de cada uno está estampado 10-1/2, que indica la talla del zapato", precisó el subastador Andrew Aldridge.

Fue hasta 1958 que el propio Elvis Presley decidió entregar sus zapatos a su amigo Alan Fortas, quien los guardó durante unos años para luego entregarlos a los museos donde se volvieron uno de los objetos de exhibición más populares para los fanáticos del rock.

"Los zapatos son recuerdos del mundo del espectáculo que simplemente trasciende la cultura popular del siglo XX. Autenticado por Jimmy Velvet, el amigo cercano de Elvis desde hace 22 años y la principal autoridad mundial de Elvis", se lee en la descripción de los zapatos difundidos en Instagram por Henry Aldridge & Son Ltd.

Elvis Presley usó los icónicos zapatos de gamuza azul durante la década de 1950.Fuente: EFE

¿Cuál es el origen de la letra de 'Blue Suede Shoes'?

'Blue Suede Shoes', o Zapatos de gamuza azul, es uno de los temas más populares de Elvis Presley. La canción fue escrita y grabada por primera vez en 1955 por Carl Perkins, quien fue el creador de la frase "No pises mis zapatos de gamuza azul", conocido estribillo interpretado por Presley.

No obstante, Johnny Cash contó que fue él quien dio la idea de la canción mientras estaba de gira con Carl Perkins. Cash precisó en su biografía que un aviador, que conoció durante su servicio militar, llamó "zapatos de gamuza azul" a sus botas militares. Finalmente, la canción fue conocida como una de las primeras grabaciones del rock and roll.

