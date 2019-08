Aretha Franklin: Los últimos años de vida de la Reina del Soul en imágenes

La muerte de Aretha Franklin enlutó hace un año al mundo de la música. Días antes de su muerte, su estado de salud mantenía en vilo a sus seguidores en todo el mundo, quienes rindieron homenaje y hasta llegaron a su casa en Detroit para rendir homenaje a la Reina del Soul.

En los últimos años, a pesar de la edad, Aretha Franklin siempre tuvo un micrófono en la mano y se mantuvo sobre los escenarios. Nunca perdió el nivel de su voz y realizó colaboraciones con diversos artistas, entre ellos Stevie Wonder, quien incluso la visitó en sus últimos días de vida.

Diversos festivales y hasta eventos deportivos como el US Open animaban a Aretha Franklin, quien siempre se mostró cercana con su público. La intérprete de "Respect" y "I Say a Little Prayer" era más que una artista: se trataba de un cálido ser humano.



LA DESPEDIDA DEL PÚBLICO

Horas antes de su muerte, los fanáticos de Aretha Franklin se despidieron. El servicio religioso comenzó a las 5 a.m. hora local, pero esta vez los 10 o 12 feligreses que suelen acudir al templo se convirtieron en más de un centenar, dispuestos a honrar a la Reina del Soul, según medios de comunicación locales, como el periódico "Detroit News".



El padre de la artista, el reverendo Clarence LaVaughn Franklin, conocido como el "hombre de la voz del millón de dólares", fue pastor de esa iglesia entre 1946 y 1979, hasta su muerte ese último año por dos disparos durante un intento de robo en su casa.



Cuando el padre de Franklin era pastor, el templo pasó a ser conocido por su coro de góspel, sus retransmisiones de radio y sus reivindicaciones en el seno del movimiento por los derechos civiles de los negros.



En el servicio del miércoles pasado, Robert Smith, pastor de New Bethel durante 36 años, elogió a Aretha Franklin por su "continua generosidad" con la iglesia donde creció, recogió "Detroit News".