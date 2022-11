Nick Carter es el hermano mayor de los fallecidos cantantes Aaron Carter y Leslie Carter. | Fuente: Facebook | Nick Carter

Nick Carter se encuentra afectado por la muerte de su hermano menor Aaron, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el sábado 5 de noviembre en la bañera de su casa en California. A pesar de la noticia, el cantante de Backstreet Boys decidió continuar con su agenda y cumplir con la presentación que tenía programada en Londres.

Sin embargo, el artista no pudo contener la emoción cuando le tocó el turno de cantar uno de los versos de la canción Show me the Meaning of Being Lonely y rompió a llorar en el escenario. Sus compañeros se encargaron de apoyarlo y en medio de abrazos y mensajes de aliento, el show pudo continuar.

La escena se repitió al final del tema Incomplete y fue su compañero Kevin Richardson, quien se encargó de dirigirse al público para hablar de lo ocurrido.

"Esta noche tenemos el corazón roto porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia. Queríamos encontrar un momento en el espectáculo para recordarlo. Él es una parte de nuestra familia y les damos las gracias por todo su amor y apoyo", dijo Richardson al público.

Nick Carter se pronuncia tras la muerte de su hermano

La muerte de Aaron Carter a los 34 años conmocionó al mundo del entretenimiento estadounidense. Tras el fallecimiento, su hermano Nick Carter, miembro de la agrupación pop Backstreet Boys, decidió dedicarle una publicación en redes sociales, pese a la difícil relación que ambos tuvieron en los últimos años.

En su cuenta de Instagram, el cantante de 42 años publicó un carrusel de fotografías junto a su hermano menor, con una leyenda en la que escribió al inicio: "Mi corazón se ha roto hoy". Más adelante, aprovechó esta publicación para referirse a la importancia de luchar contra la adicción.

"Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre he tenido la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que necesitaba tan desesperadamente", continuó el artista.

Nick Carter agregó: "A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo, Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor, cuida de mi hermanito".

