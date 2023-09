"Me siento más seguro": Bad Bunny revela detalles de su próximo álbum de estudio

Bad Bunny, el joven ícono de la música urbana, ha dejado grandes noticias para sus fanáticos ansiosos por escuchar nueva música. En una entrevista exclusiva con Vanity Fair, el artista no solo compartió sus pensamientos más profundos sobre la vida y la salud mental, sino que también adelantó detalles emocionantes sobre su próximo álbum de estudio, que ha mantenido celosamente en secreto hasta ahora.

El cantante confesó abiertamente sus altibajos emocionales, subrayando la importancia de cuidar la salud mental en un mundo donde la presión es constante. "Es demasiado, y tu salud mental puede verse impactada", dijo el Conejo Malo, quien compartió sus momentos de vulnerabilidad. "Hay días en los que me siento fuerte y poderoso, pero a veces me siento vulnerable. Hay días en los que siento que no puedo manejar mi propia vida, ¿sabes a qué me refiero?".

¿Cómo será el nuevo disco de Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, reveló sus inspiraciones de los años 70, aunque mantiene en incógnita cómo esto influirá en su próximo trabajo. Lo que sí promete es que su nuevo álbum será totalmente diferente al anterior. En sus propias palabras: "Es imposible que el álbum que salga después de Un verano sin ti suene como él. No, jamás de los jamases. ¡Siempre estoy buscando la manera de hacer algo nuevo!"

Este próximo proyecto discográfico se perfila como el más personal del cantante hasta la fecha. "Ahora más que nunca, me siento más seguro al hablar de lo que pienso, lo que siento y cómo vivo a través de mi música", confesó el artista.

¿Cuándo saldrá al mercado el nuevo álbum de Bad Bunny?

Aunque se tomó un aparente descanso durante el último año, colaborando con destacados artistas como Travis Scott, The Weeknd y Tainy, Bad Bunny ha estado ocupado cocinando algo nuevo en su estudio. Según Vanity Fair, su próximo álbum se espera en otoño para el hemisferio norte y primavera para el hemisferio sur, lo que significa que podría llegar en septiembre. Sin embargo, el artista no reveló más detalles sobre la fecha de lanzamiento.

Fuera de Spider-Man

Aunque fue considerado para el papel principal en El muerto, un spin-off de Spider-Man en el universo Marvel, Benito vio sus sueños truncados cuando el proyecto fue retirado del calendario de estrenos. Consultado por los motivos, evita dar detalles y lo califica como un tema "delicado".

Otras confesiones de Bad Bunny

En medio de la entrevista, el enigmático Bad Bunny también abordó temas sexuales y su constante reflexión sobre el sexo. Según el artista, "es una de las cosas más bellas y profundas del mundo (...) Puede que piense mucho en el sexo durante mi tiempo libre. Tengo mucho tiempo libre".

Benito Martínez, más allá de ser uno de los artistas más rentables del momento, también dejó entrever su interés por explorar su salud mental, su creatividad en constante evolución y su participación en diferentes artes, como la actuación en la gran pantalla y las luchas de la WWE.

Finalmente, Bad Bunny envió un mensaje a sus admiradores y detractores sobre su influencia en el mundo y su responsabilidad como ser humano. Si bien le preocupan los problemas sociales, enfatizó que son los políticos quienes deberían trabajar en ellos y que no quiere que lo encasillen. "Lo que hago, lo hago de corazón... Me preocupan esos temas, pero también tengo mi familia, mi pareja, mi vida nocturna... eso es vida", concluyó el artista.