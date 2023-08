Bad Bunny se convierte en el artista más reproducido en la historia de Spotify

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha vuelto a marcar un nuevo hito en su exitosa carrera musical. Por duodécima vez, una de sus canciones ha superado la asombrosa marca de mil millones de reproducciones en Spotify. Este logro no solo consolida su posición como el artista con más canciones en alcanzar esta cifra astronómica, más que cualquier otro en historia la plataforma de música.

Benito Antonio Ocasio, conocido en todo el mundo como Bad Bunny, es el protagonista del último episodio de Billions Club: The series, por el desempleño de la canción Titi me preguntó, del álbum de estudio Un verano sin ti (2022). Sin embargo, este no es el primer logro monumental del intérprete, ya que previamente lo lograron éxitos como I like it con Cardi B y J Balvin; Callaita con Tainy, Yonaguni; Dákiti con Jhayco; y Mía con Drake.

"Quiero enamorarme, pero no puedo"

En un video compartido en las redes sociales por Spotify, el cantante de 29 años compartió detalles íntimos sobre la creación de la canción. Reveló que el tema surgió de manera espontánea en República Dominicana y que todas las personas mencionadas en la letra son reales y forman parte de su vida. Es una vida entera de amor y romance que no puedo resumir en 10 segundos”, contó.

Bad Bunny, conocido también por otros éxitos como Me porto bonito y Yonaguni, afirmó que cada palabra de la canción es cierta, “incluso la parte de que yo quisiera enamorarme, pero no puedo”. Reconoció la confianza constante que sus padres han depositado en él, tanto en su carrera musical como en sus decisiones de vida.

Según los datos proporcionados por la plataforma de música, Titi me preguntó, la más reciente canción de Bad Bunny en superar los mil millones de reproducciones, alcanzó esta marca el 23 de enero de 2023. Además, la plataforma informó que el cantante urbano ha hecho historia como el artista más reproducido en los últimos tres años en Spotify.

Rumbo al Latin Billboard

En cuanto a premios, el Conejo Malo fue uno de los artistas más destacados entre los nominados a los Latin Billboard 2023, acumulando un total de 15 nominaciones. Entre las categorías se incluyen Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Global 200 Canción Latina del Año por su éxito Tití me preguntó. Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue el cantante y compositor Peso Pluma, quien obtuvo un total de 21 nominaciones.

De regreso al cine

Bad Bunny se encuentra en preparativos para continuar con su carrera en el cine. Pronto lo veremos en la película Cassandro, la cual se inspira en la vida del primer luchador profesional abiertamente homosexual que logró ganar un campeonato mundial. El cantante compartirá escenas con el actor Gael García Bernal y juntos darán vida a una relación amorosa. El estreno de esta película está programado para el 22 de septiembre y se llevará a cabo en Prime Video.