Becky G anuncia lanzamiento de su nuevo álbum 'Esquinas' para el 28 de septiembre

El disco simboliza la intersección de las dos culturas que forman parte de la identidad de Becky G | Fuente: Instagram/Becky G

La cantante estadounidense Becky G compartió una noticia emocionante: su nuevo álbum, titulado Esquinas, verá la luz el 28 de septiembre. La intérprete de Sin pijama, Mayores y Fulanito reveló la fecha a través de sus redes sociales, junto a la imagen que adornará la portada del disco.

El título Esquinas tiene un profundo significado para Becky G, ya que simboliza la intersección de las dos culturas que forman parte fundamental de su identidad: la californiana y la mexicana. Además, el disco también llevará consigo su inconfundible estilo, lo que la cantante denomina su "flow", como explicó en una publicación en X (antes Twitter).

La artista, quien en marzo lanzó el sencillo Chanel junto al cantante mexicano Peso Pluma, compartió su entusiasmo al afirmar: "Este proyecto significa mucho para mí, ha sido una manera de repasar memorias para poder enseñarles un poco más de quién soy (...) Espero que ustedes lo amen tanto como yo".

La portada de Esquinas es un reflejo de la infancia de Becky G y su conexión con la música que marcó esos años. En ella, podemos apreciar una imagen de la cantante cuando era una niña con unas largas trenzas negras, luciendo un sombrero blanco de vaquero que añade un toque nostálgico y auténtico.

¿Qué dicen los fans de Becky G?

Los seguidores de Becky G recibieron con estudiasmo las noticias del nuevo disco. Ellos inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y emoción. Comentarios como "¡Esto es lo que necesitamos en la industria. ¡Representación!", "No podemos esperar", y "¡Estoy tan emocionado!", "No puedo esperar" demuestran el fervor de los fans ante este próximo lanzamiento.

La cantante de 26 años también expresó su deseo de que Esquinas ayude a las personas a reconectar con su pasado y entender que pueden ser parte de diferentes mundos. "Mi deseo es que les ayude a recordar que nunca es tarde para aprender más de sus raíces y que sí podemos ser de aquí y de allá", escribió.

Becky G regresa con disco y gira

Esquinas, el primer álbum regional mexicano en la discografía de Becky G, es su tercer álbum de estudio, tras publicar Esquemas en 2022 y Mala santa en 2019. En una entrevista en el programa Today de la NBC, la cantante explicó el disco es un tributo a sus abuelos. "Siempre me he identificado no con este o aquel lado de las calles que me criaron, sino con la esquina donde se encuentran dos banderas, dos culturas, dos lenguas", explicó.

La intérprete también anunció que se alista para su próxima gira, titulada Mi casa, tu casa. Esta dará inicio este jueves en Boston (Massachusetts) y continuará con dos fechas en Nueva York el viernes y sábado. Las fechas ya confirmadas se extienden hasta el 15 de octubre, prometiendo un espectáculo inolvidable para sus seguidores en todo Estados Unidos.