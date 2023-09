Britney Spears revela que su presentación con una serpiente sigue siendo una de sus favoritas

Han transcurrido 22 años desde que Britney Spears dejó a todos boquiabiertos con su actuación en los MTV Video Music Awards, en la que interpretó I'm a Slave 4 U con una serpiente pitón envolviendo su cuello y un tigre albino enjaulado compartiendo el escenario. “Una de mis actuaciones favoritas”, escribió recientemente la Princesa del Pop en sus redes sociales.

Recientemente, Britney Spears compartió en redes sociales que esta actuación sigue siendo una de sus favoritas. "Todavía recuerdo lo asustada que me sentía cuando me entregaron la serpiente y subí al escenario", escribió la artista. Además, anunció que compartirá más detalles sobre este icónico momento y otros de sus favoritos en su próximo libro de memorias, titulado La mujer que soy (The woman in me), que estará disponible a partir del 24 de octubre.

El 6 de septiembre de 2001, en el Metropolitan Opera House de Nueva York, Britney, entonces con 20 años, presentó en vivo por primera vez el exitoso sencillo de su tercer álbum. Rodeada de bailarines en una jungla surrealista, con el tigre y la serpiente añadiendo un toque de extravagancia, la cantante nos entregó lo que Billboard considera "la presentación más icónica de todos los tiempos del espectáculo".

Aclamada por críticos y fans

El lanzamiento de I'm a Slave 4 U recibió elogios tanto de la crítica como de los fanáticos. En 2011, una encuesta de la revista Rolling Stone clasificó la actuación como la tercera mejor de Spears. Además, fue objeto de homenajes, como el de la actriz Heather Morris, quien la interpretó en el episodio Britney/Brittany de la segunda temporada de la exitosa serie Glee.

MTV incluso creó una versión animada de la presentación como parte de la promoción de los VMA de 2022. En esta versión, vemos a una joven Britney dibujada al estilo de la serie El Club Winx y vistiendo el mismo atuendo que llevaba en la performance en vivo años atrás. La historia la muestra siendo llevada por una víbora gigante hacia un mundo paradisíaco dominado por serpientes.

Sam Asghari, fuera de La mujer que soy

Aunque el divorcio de Britney Spears y Sam Asghari ha sido reciente objeto de atención mediática, el libro de memorias de la cantante no abordará este tema. Según el portal Page Six, la publicación se centrará en su lucha por liberarse de la tutela legal bajo el control de su padre, Jamie Spears, y brindará detalles sobre sus relaciones amorosas en la cúspide de su carrera.

El mismo sitio asegura que Sam no se verá beneficiado económicamente por el libro, ya que un acuerdo prenupcial protege la fortuna de la cantante, valorada en 60 millones de dólares. Además, en el acuerdo prenupcial que firmó con Sam Asghari, la cantante aseguró la protección de su patrimonio y también la exclusión de su expareja de cualquier reclamo sobre su colección de música y la escritura de su hogar conyugal en Thousand Oaks, California.

¿Por qué se divorciaron Britney y Sam?

Britney Spears y Sam Asghari decidieron separarse después de 14 meses de matrimonio y seis años de relación. "Mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro camino juntos", escribió Sam en Instagram. Por su parte, Britney declaró: "Estoy un poco sorprendida, pero no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente".