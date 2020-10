El grupo surcoreano BTS se mostró agradecido con sus fans por concederle un premio en los Billboard 2020 por cuarto año consecutivo. | Fuente: Reuters | Fotógrafo: Kim Kyung Hoon

Los Premios Billboard 2020 celebran el cariño de los fans por sus bandas y artistas favoritos. Y una de las agrupaciones que cuentan con los seguidores más fieles es, precisamente, la surcoreana BTS, que se llevó el premio al Top Social Artist por cuarto año consecutivo.

El grupo de K-Pop expresó su agradecimiento a su “Army” (conjunto de fans) a través de un video transmitido durante la ceremonia. “Gracias, Army, por darnos este premio, cuatro años consecutivos”, dijo J-Hope al inicio.

“Creemos que este premio es la prueba viva de que Army y BTS permanecen muy cerca”, acotó RM, otro miembro de la banda. “Tenemos una conexión”, agregó Suga. Y su colega V finalizó: “Les agradecemos otra vez, Army”.

Seguidamente, Kelly Clarkson anunció la presentación del grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Vestidos con trajes guindas, ellos entonaron, para alegría de sus seguidores, la canción “Dynamite”.

ASÍ EMPEZARON LOS BILLBOARD 2020

Con un escenario vacío, sin aplausos ni risas en vivo, y bajo la conducción de una entretenida Kelly Clarkson: así arrancaron los Billboard 2020. Se sumó al inicio de la ceremonia la participación de Nicole Richie, quien anunció a los nominados de la categoría a mejor álbum.

Así, la primera ganadora de la noche fue Billie Eilish, quien estuvo presente para recoger su galardón. Cubierta por una mascarilla, la autora de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” —el disco ganador— subió al estrado, ofreció abrazos imaginarios y dedicó unas palabras.

“Oh, está pesado”, dijo al inicio mientras tomaba su estatuilla. “Muchas gracias, esto es increíble. quiero agradecer a los fans por creerme y apoyarme, aunque no sé por qué lo hacen. También quiero decir que siempre es un shock cuando gano algo. Así que gracias Billboard, los amo”, agregó.

Seguidamente, Kelly Clarkson anunció la primera presentación de esta ceremonia, que sigue los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Sia, vestida con un peculiar atuendo y su acostumbrada cabellera que le cubría el rostro, entonó las letras de su tema “Courage To Change”.