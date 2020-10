Los Premios Billboard 2020 se llevan a cabo de forma virtual con presentaciones en vivo. | Fuente: TNT

En plena pandemia, los Premios Billboard 2020 llevaron a cabo su edición virtual con público limitado y presentaciones en vivo.

Por tercer año consecutivo, la ceremonia fue conducida por la cantante y presentadora Kelly Clarkson en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, con una mínima asistencia en el lugar. Entre los artistas que participaron en esta ceremonia estuvieron Demi Lovato, Bad Bunny, BTS, Sia, Post Malone y Alicia Keys.

Con un escenario vacío, sin aplausos ni risas en vivo, y bajo la conducción de una entretenida Kelly Clarkson: así arrancaron los Billboard 2020. Así, la primera ganadora de la noche fue Billie Eilish, quien estuvo presente para recoger su galardón. Cubierta por una mascarilla, la autora de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” —el disco ganador— subió al estrado, ofreció abrazos imaginarios y dedicó unas palabras.

Revisa aquí la lista completa de ganadores de la edición virtual de los Premios Billboard 2020:

MEJOR ÁLBUM TOP 200



Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (Ganadora)

Ariana Grande “Thank U, Next”

Khalid “Free Spirit”

Post Malone “Hollywood’s Bleeding”

Taylor Swift “Lover”

MEJOR CANCIÓN HOT 100



Lewis Capaldi “Someone You Loved”

Billie Eilish “bad guy”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road” (Ganador)

Lizzo “Truth Hurts”

Shawn Mendes & Camila Cabello “Señorita”

MEJOR ARTISTA

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone (Ganador)

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA NUEVO

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

PREMIO BILLBOARD CHART ACHIEVEMENT (VOTADO POR FANS)

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles (Ganador)

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA MASCULINO

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone (Ganador)

Ed Sheeran

MEJOR ARTISTA FEMENINO

Billie Eilish (Ganadora)

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

MEJOR DÚO O BANDA

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

ARTISTA TOP BILLBOARD 200

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

ARTISTA TOP HOT 100

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

MEJOR ARTISTA DE CANCIONES POR STREAMING

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Travis Scott

MEJOR ARTISTA EN VENTA DE CANCIONES

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo (Ganadora)

Post Malone

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA DE RADIO

Jonas Brothers

Khalid

Lizzo

Shawn Mendes

Post Malone

MEJOR ARTISTA EN REDES SOCIALES (VOTADO POR FANS)

BTS (Ganador)

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

MEJOR ARTISTA DE GIRA

Elton John

Metallica

P!nk

The Rolling Stones

Ed Sheeran

MEJOR ARTISTA R&B

Chris Brown

Khalid (Ganador)

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

MEJOR ARTISTA R&B MASCULINO

Chris Brown

Khalid

The Weeknd

MEJOR ARTISTA R&B FEMENINO

Beyoncé

Lizzo

Summer Walker

MEJOR TOUR R&B

B2K

Janet Jackson

Khalid

MEJOR CANCIÓN LATINA

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin “China”

Bad Bunny & Tainy “Callaita”

Daddy Yankee ft. Snow “Con Calma”

Jhay Cortez, J Balvin, & Bad Bunny “No Me Conoce”

Sech ft. Darell, Nicky Jam, Ozuna, Anuel AA “Otro Trago”

MEJOR ARTISTA LATINO

Anuel AA

Bad Bunny (Ganador)

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

MEJOR CANCIÓN LATINA

J Balvin & Bad Bunny “Oasis”

Farruko “Gangalee”

Maluma “11:11”

Romeo Santos “Utopía”

Sech “Sueños”