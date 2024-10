Latin Billboard 2024: fecha, hora y dónde ver los Premios Billboard de la Música Latina

Los Latin Billboard 2024 se celebrarán el domingo 20 de octubre. Karol G lidera las nominaciones, seguida de Bad Bunny y Peso Pluma. Te contamos cómo ver el evento y qué artistas actuarán en vivo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este fin de semana, la música latina sonará con fuerza. Los Latin Billboard celebrarán su edición 31 el domingo 20 de octubre, y entre los favoritos de la noche se encuentran la colombiana Karol G, con 17 nominaciones, y los artistas Bad Bunny, de Puerto Rico, y Peso Pluma, de México, con 15 nominaciones cada uno.

► Alejandro Sanz recibirá premio a la trayectoria en los Billboard Music Awards 2024

La premiación, que será transmitida por Telemundo, promete muchas emociones. El colombiano J Balvin recibirá el Billboard Espíritu de Esperanza, mientras que el español Alejandro Sanz, "uno de los artistas más respetados e influyentes de estos tiempos", será homenajeado con el premio a la Trayectoria Artística.

La gala contará con un espectacular cartel de estrellas que abarca diversos géneros y generaciones. Entre los artistas más esperados están J Balvin, Chencho Corleone, Fuerza Regida, Gloria Trevi, Xavi, Grupo Niche, Pepe Aguilar, Prince Royce, Proyecto Uno, Yandel, María Becerra y Gabito Ballesteros, quienes ofrecerán presentaciones en vivo.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en vivo?

La cobertura comenzará a las 8 p.m. (ET) del domingo 21 de octubre y estará disponible en múltiples plataformas digitales. Con la conducción de Aleyda Ortiz y Gabriel Coronel, los espectadores podrán seguir la alfombra azul a través de la aplicación de Telemundo y en redes sociales como YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X y el canal de FAST Telemundo Al Día.

A partir de las 9 p.m. (ET), la transmisión de la ceremonia se emitirá en vivo por Telemundo, y estará disponible en la app de Telemundo y en el servicio de streaming Peacock. Para aquellos fuera de Estados Unidos, la gala se transmitirá a través de Telemundo Internacional en toda Latinoamérica y el Caribe.

¿A qué hora inician los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en vivo?

La premiación de los Latin Billboard 2024 se iniciará a las 8 p.m. (ET) con la alfombra azul, transmitida por Telemundo y sus redes. A las 9 p.m. (ET) dará comienzo la gala oficial, también disponible en Peacock y en la app de Telemundo. Para quienes no estén en Estados Unidos, la emisión será a través de Telemundo Internacional en Latinoamérica y el Caribe.

¿Quiénes cantarán en los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en vivo?

Entre los momentos más esperados de la noche se destaca Fuerza Regida, que interpretará sus éxitos Tu Name y Nel. Grupo Niche rendirá homenaje a su legado con una nueva versión de Cali Pachanguero, mientras que Pepe Aguilar presentará un popurrí de sus grandes éxitos. Además, J Balvin deleitará a la audiencia con un nuevo arreglo de su reciente éxito Cosa de locos.

El escenario también recibirá a personalidades de la música y la televisión como presentadores, incluidos Alexa Martín, Alicia Machado, Camila Fernández, Kali Uchis, Mau y Ricky, Lupillo Rivera y Yahritza y Su Esencia, quienes estarán presentes para reconocer lo mejor de la industria.

Lista de nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2024

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Junior H

Karol G

Peso Pluma

Artista Nuevo del Año

Gabito Ballesteros

Oscar Maydon

Tito Double P

Xavi

Young Miko

Gira del Año

Aventura

Bad Bunny

Karol G

Luis Miguel

RBD

Artista Crossover del Año

ATL Jacob

Cardi B

Marshmello

Rema

Tiesto

Global 200 Artista Latino del Año:

Bad Bunny

Feid

Karol G

Peso Pluma

Xavi

Global 200 Canción Latina del Año

Bad Bunny & Feid, “Perro negro”

Feid & ATL Jacob, “Luna”

FloyyMenor & Cris Mj, “Gata Only”

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

Myke Towers, “Lala”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny, “Monaco”

Bad Bunny & Feid, “Perro negro”

FloyyMenor & Cris Mj, “Gata Only”

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

Xavi, “La diabla”

“Hot Latin Song” Colaboración Vocal del Año

Bad Bunny & Feid, “Perro negro”

FloyyMenor & Cris Mj, “Gata Only”

Fuerza Regida & Marshmello, “Harley Quinn”

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H, “Lady Gaga”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Feid

Junior H

Peso Pluma

Xavi

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Anitta

Karol G

Kali Uchis

Shakira

Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Bad Bunny & Feid, “Perro negro”

Karol G, “Mi ex tenía razón”

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

Myke Towers, “La falda”

Myke Towers, “Lala”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, “Monaco”

Karol G, “Mi ex tenía razón”

Karol G, “Si antes te hubiera conocido”

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

Xavi, “La diabla”

Canción del Año, Streaming

Bad Bunny & Feid, “Perro negro”

Calle 24, Chino Pacas & Fuerza Regida, “Qué onda”

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H, “Lady Gaga”

Xavi, “La diabla”

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana

Fuerza Regida, Pa Las Baby’s y Belikeada

Grupo Frontera, El Comienzo

Junior H, $ad Boyz For Life II

Karol G, Mañana Será Bonito (Bichota Season)

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Feid

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Shakira

Young Miko

“Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Grupo Marca Registrada

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Sebastián Yatra

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Camila

La Oreja De Van Gogh

Maná

Piso 21

Reik

Canción “Latin Pop” del Año

Danny Ocean, “Amor”

Maná & Eden Muñoz, “Amor clandestino”

Piso 21 & Wisin, “La misión”

Reik, “Abril”

Venesti, Nacho & Maffio, “No es normal”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

AP Global

Interscope Capitol Label Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Pop” del Año

Chayanne, Bailemos Otra Vez

Jay Wheeler, Música Buena Para Días Malos

Kali Uchis, Orquídeas

Kany García, García

Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran

“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Columbia

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista

Juan Luis Guerra

Luis Figueroa

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Gente de Zona

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Luis Figueroa, “Bandido”

Marc Anthony, “Punta Cana”

Myke Towers, “La Capi”

Prince Royce & Gabito Ballesteros, “Cosas de la peda”

Víctor Manuelle feat. Frankie Ruiz, “Otra noche más”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Label Group

Magnus

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Álbum Tropical del Año

Aventura, Generation Next

Camilo, Cuatro

Marc Anthony, Muevense

Prince Royce, Llamada Perdida

“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Discos Fuentes

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Carin León

Ivan Cornejo

Junior H

Natanael Cano

Peso Pluma

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Canción Regional Mexicana del Año

Alejandro Fernández, “Difícil tu caso”

Banda MS, “Tu perfume”

Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, “Dios bendiga nuestro amor”

Banda Los Recoditos, “Vas a querer volver”

Julión Álvarez y Su Norteño Banda, “Buscándole a la suerte”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Grupo Frontera

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Regional Mexicano del Año

Fuerza Regida, Pa Las Baby’s y Belikeada

Grupo Frontera, El Comienzo

Junior H, $ad Boyz For Life II

Natanael Cano, Nata Montana

Peso Pluma, Éxodo

“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Grupo Frontera

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Anuel AA

Bad Bunny

Feid

Myke Towers

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Calle 24

Chino Pacas & Fuerza Regida

Chris Jedi & Young Miko

Jowell y Randy

Zion & Lennox

Canción “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny & Feid, “Perro negro”

Karol G, “Mi ex tenía razón”

Karol G & Peso Pluma, “Qlona”

Myke Towers, “La falda”

Xavi, “La diabla”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Label Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana

Feid, Mor, No Llore

Karol G, Mañana Será Bonito (Bichota Season)

Myke Towers, Fresh

Rauw Alejandro, Saturno

“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis