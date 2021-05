Billie Eilish sorprende con nuevo look en la portada de Vogue

La intérprete de 19 años apareció en la portada de la edición británica de la revista Vogue. | Fuente: Billie Eilish

Billie Eilish no deja de sorprender a sus seguidores. La intérprete de 19 años apareció en la portada de la edición británica de la revista Vogue, con una apariencia renovada y distinta a la que conocíamos.

La intérprete de “Your Power”, en la edición de junio de la revista, ha cambiado el cabello verde por el rubio y la ropa holgada por lencería y ha explorado una faceta completamente nueva de sí misma.

Vogue ha brindado detalles sobre el proceso de producción de la sesión de fotos y ha revelado que la cantante trabajó de la mano con la directora de estilismo para lograr su “propia fantasía de moda”, que la ha llevado a lucir lencería color nude, guantes de latex y enterizos negros con transparencias.

En la entrevista exclusiva, Billie Eilish habla del trasfondo de este radical cambio de look, sobre los miedos, el cuerpo de las mujeres, el consentimiento y la confianza. "Se trata de recuperar ese poder, mostrarlo y no aprovecharlo", explica Billie Eilish a Vogue. " Y yo ya no voy a permitir que me posean".

En sus redes sociales, Billie Eilish también se ha pronunciado sobre la sesión de fotos: “Me encantan estas fotos y me encantó hacer esta sesión. haz lo que quieras cuando quieras. joder todo lo demás”, escribió en una de sus publicaciones donde aparece usando un corset negro.

Lanzamiento de "Your Power"

Billie Eilish volvió con un nuevo videoclip que se aleja de la oscuridad temática de su primer disco y muestra el resultado de su cambio de look. Con la cabellera rubia y acompañada de ritmos de guitarra acústica, la joven artista entona las letras de “Your Power”, su más reciente sencillo que formará parte del álbum “Happier Than Ever”.

La pieza audiovisual de “Your Power” fue dirigida por la propia ganadora del Grammy y en un comunicado aseguró que se trata de una de sus canciones favoritas entras las que ha escrito en su corta carrera artística desde que se lanzó profesionalmente a la música en el 2015.





