Black Eyed Peas lanza un concurso de baile con su tema "Hit It". | Fuente: Sony Music

Con la colaboración de Saweetie y Lele Pons, el grupo Black Eyed Peas lanzó su nuevo sencillo "Hit It", que vino acompañado de un video musical y una curiosa competencia para los seguidores de la banda.

En el marco del lanzamiento del tema, la agrupación de hip-hop anunció a través de sus redes sociales un atractivo concurso en el que la persona que baile mejor su nuevo éxito en TikTok se llevará la impresionante cifra de 50 mil dólares.

"¡Hola a todos! ¡El 'challenge' de 'Hit It' empezó oficialmente! Y el ganador se llevará 50 mil dólares. ¡Así es! 50 mil dólares irán para el mejor baile en TikTok de ‘Hit it’, nuestra nueva canción", comentó el vocalista de los Black Eyed Peas, will.i.am, desde la cuenta de Instagram del grupo.

La artista venezolana-estadounidense Lele Pons también utilizó sus redes sociales para compartir la noticia del premio.

Black Eyed Peas premia la creatividad

El videoclip de "Hit It" muestra diversas rutinas de baile, pero el premio del 'challenge' de TikTok creado por Black Eyed Peas está dirigido no a la mejor imitación, sino a la propuesta más creativa y mejor ejecutada.

La banda también aprovechó este material para enviar un mensaje de apoyo a la artista Britney Spears, con una escena en la que se ve a seis bailarinas sosteniendo un cartel con la frase "#FreeBritney" en alusión al movimiento que defiende la libertad de la estrella pop.

En "Hit It", Black Eyed Peas intercambia versos herméticos puntuados por sus compases característicos, inteligentes y citables. Lele Pons lo calienta todo con un cameo bilingüe y la orden: “Baby, let’s go one more time”, antes de que Saweetie derroche rimas atrevidas.

Recientemente, la agrupación lanzó su álbum "Translation" que significó su retorno a la escena musical y estuvo marcado por colaboraciones con Shakira, J Balvin, Maluma, Ozuna, entre otros.

