Blaze Bayley, exvocalista de Iron Maiden, estrena nuevo álbum tras superar un infarto

Blaze Bayley, exvocalista de la legendaria banda Iron Maiden, estrenó este viernes, 23 de febrero, su álbum Circle of Stone, primera producción del cantante británico en tres años.

“¡Lo logramos! Llegó la fecha oficial de estreno de Circle of Stone. El punto principal hoy es un enorme gracias a todos los que reservaron/compraron el álbum, en cualquier formato... vinilo, CD o digital”, resaltó el cantante en sus redes sociales.

“Esperamos sinceramente que te guste. Estamos muy orgullosos de este álbum, las primeras críticas de prensa son muy buenas, pero lo que realmente cuenta es tu opinión y comentarios y esperamos que te guste lo que has comprado”, añadió.

Blaze Bayley destacó la acogida que ha tenido Circle of Stone, al punto que -aseguró- la edición limitada del disco “se agotó muy rápidamente”.

“Los CD están temporalmente agotados, mientras que en los próximos días tendremos algunos más impresos. Gracias de nuevo por hacer realidad Circle of Stone”, añadió.

Cabe mencionar que este disco se estrena meses después de que Blaze Bayley sufriera un infarto, que lo llevó a someterse a un cuádruple baipás al corazón.



Sobre Circle of Stone

El nuevo disco de Blaze Bayley está compuesto por doce temas inéditos, de los cuales se han estrenado tres temas promocionales: Circle of Stone (que le da nombre a la producción), Rage y Mind Reader.

Circle of Stone es el primer álbum de estudio de Blaze Bayley desde War Within Me, lanzado en 2021. Sin embargo, el año pasado el cantante lanzó su disco en vivo Damaged Strange Different and Live, en el que combina temas propios con algunos de su época en Iron Maiden.

Blaze Bayley es recordado por su paso por la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden, a la que se sumó en 1994 tras la partida de Bruce Dickinson. Con Bayley en las voces, ‘La Doncella’ editó dos álbumes, The X Factor (1995) y Virtual XI (1998), con una discreta recepción por parte de la crítica y fanáticos.