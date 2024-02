Bon Jovi: teaser, fecha de estreno y más detalles del documental sobre la banda de rock

La banda de rock estadounidense Bon Jovi emocionó a sus seguidores con el anuncio de un nuevo documental que desglosa los hitos de su carrera. La noticia llega después de conmemorarse el 40 aniversario del lanzamiento de su álbum debut homónimo, que incluyó el éxito Runaway.

Bajo el título Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story, la producción será dividida en cuatro partes y estará a cargo de Gotham Chopra, de Religion Of Sports. Según el primer avance, la producción se estrenará en Hulu el 26 de abril en Estados Unidos, y se podrá disfrutar internacionalmente a través de Disney+ y Star+ en América Latina.

El documental contará con la participación de todos los miembros actuales y pasados de la banda, reconocidos por fusionar los géneros del rock, metal y pop.

"Cuarenta años de videos personales, demos inéditos, letras originales y fotografías nunca antes vistas que narran el viaje desde los clubes de Jersey Shore hasta los escenarios más grandes del mundo. La serie revive los triunfos y reveses, los grandes éxitos, las mayores decepciones y la mayoría de los momentos públicos de fricción", se lee en la descripción del documental.

Labor altruista de Jon Bon Jovi

Además de su carrera musical, el documental también explorará el compromiso filantrópico de Jon Bon Jovi a través de la Jon Bon Jovi Soul Foundation, dedicada a combatir la falta de vivienda, la pobreza y la inseguridad alimentaria, así como su restaurante sin fines de lucro, JBJ Soul Kitchen, con cuatro ubicaciones en Nueva Jersey.

Desde su formación en 1983 en Sayreville, Nueva Jersey, Bon Jovi ha experimentado cambios en su alineación, aunque actualmente está compuesta por Jon Bon Jovi como vocalista, Phil X en la guitarra, Hugh McDonald en el bajo, David Bryan en los teclados y Tico Torres en la batería.

A lo largo de los años, la banda ha vendido más de 130 millones de discos y ofrecido cerca de 3000 conciertos, lo que les ha valido un lugar en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018.

Con 11 álbumes en el top 10 del Billboard 200, Bon Jovi se ha consolidado como uno de los grupos de rock más exitosos de todos los tiempos, con himnos como Livin' on a Prayer, You Gave Love a Bad Name, Always e It's My Life, que han dejado huella en varias generaciones de fanáticos del rock.

