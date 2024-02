Grammy 2024: Jon Bon Jovi fue honrado como Persona del Año 2024

Jon Bon Jovi fue honrado como Persona del Año 2024 en la edición 33 de los premios MusiCares, la rama benéfica de la organización de los Grammy que condecora cada temporada a alguna estrella de la música por su legado y labor filantrópica.

Durante la gala, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el rockero estadounidense expresó su agradecimiento, comparando la distinción con ingresar al "Monte Rushmore de la industria de la música". Vestido con una casaca negra, el artista compartió la alfombra roja con otras personalidades destacadas del mundo del entretenimiento.

La ceremonia, presentada por el cómico Jim Gaffigan, contó con actuaciones de artistas como Melissa Etheridge, Shania Twain, Jason Isbell, Brandy Clark, Damiano David, Goo Goo Dolls, Jelly Roll y Marcus King. La presencia de leyendas musicales como Paul McCartney y Bruce Springsteen añadió un toque especial a la velada.

Jon Bon Jovi dedicó premio a Bruce Springsteen

En un momento emotivo, Jon Bon Jovi dedicó parte de su premio a Bruce Springsteen, quien asistió a la ceremonia a pesar del reciente fallecimiento de su madre. El reconocido rockero elogió a Springsteen como su "héroe, amigo y mentor", agradeciéndole por su apoyo y su dedicación a la música.

"Quiero mencionar a mi héroe, amigo, a mi mentor... a Bruce Springsteen. Su madre falleció hace dos días, cuando él ya venía en el avión hacia aquí. Ciertamente habría entendido si hubiera dicho que no podía asistir, pero él quería estar aquí porque se preocupa por la música y por mí. Le estaré siempre eternamente agradecido", expresó el intérprete de It's My Life.

El vocalista, líder de la banda Bon Jovi, ha sido reconocido por sus esfuerzos a través de la Jon Bon Jovi Soul Foundation y la JBJ Soul Kitchens, organizaciones que luchan contra el hambre, la pobreza y la falta de vivienda en Estados Unidos.

Jon Bon Jovi, que estuvo acompañado por su esposa Dorothea Hurley y su hija Stephanie Rose Bongiovi. Durante esta semana se han desarrollado una serie de eventos paralelos que tendrán como cierre la ceremonia de los Grammy 2024, prevista para este domingo 4 de febrero en el recinto Crypto.com Arena de Los Ángeles.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis