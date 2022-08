Britney Spears presentó 'Hold me closer', su nuevo tema en 6 años junto a Elton John | Fuente: AFP

Britney Spears y Elton John estrenaron el tema Hold me closer, una versión bailable del éxito Tiny dancer, balada que el músico británico lanzó 1972. Es el primer single de 'La princesa del pop' luego de hacer una pausa musical de seis años.

Las primeras noticias sobre esta colaboración surgieron en julio de este año y para entonces, según el medio digital Entertainment Tonight, la canción ya se había grabado. Incluso, el trabajo fue filtrado a inicios de agosto, provocando el enfado de los fans de la cantante, que, a través de las redes sociales, criticaron a quienes ya habían oído la canción antes de su estreno oficial.

"¡¡¡Mi primera canción en seis años¡¡¡", publicó Spears en su cuenta de Twitter. "Es genial estar cantando con uno de los artistas más clásicos de nuestro tiempo", agregó.

Hold me closer llega menos de un año después de que Britney Spears ganara una batalla judicial a su padre, poniendo fin a un acuerdo de tutela que le daba el control sobre gran parte de sus actividades y su patrimonio, valorado en 60 millones de dólares, según Forbes.

Desempolvando clásicos

Por otra parte, Elton John repite lo hecho con el éxito del año pasado Cold heart, grabado con Dua Lipa. Y es que el artista británico ha decicido desempolvar algunos de sus propios clásicos para reversionarlos con artistas de la época.

El intérprete, es una de las mayores estrellas del pop británico que ha dejado su marca en la música desde los años de la década de 1970 con decenas de composiciones como Your song, Goodbye yellow bricks road, Candle in the wind o I'm still standing.

Hace poco, el cantante reveló que en el apogeo de su carrera ingresó al túnel de adicciones a las drogas y el alcohol, y que no parecía encontrar salida. Sin embargo, tras mucho esfuerzo en los años siguientes, por fin pudo alejarse de estos excesos y retomar su exitosa carrera.

“Reflexionando sobre el día tan maravilloso que he tenido celebrando el 30 aniversario de mi sobriedad”, escribió la celebridad británica en su cuenta de Instagram. “He recibido un montón de preciosas tarjetas, flores y dulces de mis hijos, David [su esposo], compañeros del programa [de rehabilitación], de la gente de mi oficina…”, añadió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.