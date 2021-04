Camilo lanzó su último disco "Mis manos" el pasado mes de marzo. | Fuente: EFE

El cantante colombiano Camilo Echeverry considera que el "único esfuerzo" que ha tratado de hacer en su vida es el de dejar de separar su vida personal y su obra artística para conseguir que sus canciones "sean cada vez un reflejo más honesto y más real" de él mismo.



Así lo expresó durante un encuentro virtual con medios colombianos, en el que habló sobre su segundo disco, "Mis manos", que vio la luz en marzo pasado y ya registra más de 550 millones de reproducciones en Spotify.



"La inspiración nace en el mejor de los casos sin esfuerzo, mientras más te encargas de empujarla y batallar para que avance, más la frustras", dijo el artista, más conocido simplemente como Camilo.



En este sentido, contó que el único esfuerzo que ha tratado de hacer "es el de derrumbar el muro que existe" entre su vida personal y su vida artística, y así hacer de sus canciones un reflejo de él mismo.



"Mis canciones son reflejo de lo que vivo, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que temo, de mis miedos, de mis inseguridades, de mi batalla con mi propio ego", alegó Camilo, que se llevó el Latin Grammy del año pasado a mejor canción pop por "Tutu", que interpreta junto al puertorriqueño Pedro Capó.



La importancia de Evaluna

Con "Vida de rico" o "Millones", Camilo le canta al amor que siente por su esposa Evaluna Montaner, a quien considera su verdadera inspiración.



"Me atrevo a decir que hay una parte muy importante en mi vida que hizo que mi carrera tomara un salto muy especial y fue haber conocido a Evaluna, a mi esposa, y haberme enamorado de ella y escribirle las canciones a ella", confesó quien no desaprovecha una ocasión, ya sea en los medios o en sus redes sociales, para expresar el amor hacia la hija del productor y cantante Ricardo Montaner.



"Yo descubrí un flanco de la inspiración muy honesto y muy real cuando empecé a escribir canciones para ella", continuó.



Su último disco, "Mis manos", que se convirtió en la primera producción en 2021 en certificar Platino en Estados Unidos, es "un álbum hecho con el cuidado que solamente el detalle artesanal de hacer las cosas con las manos permite".



En él se pregunta "¿Por qué yo si en este mundo hay millones?", una cuestión que le lanza a Evaluna Montaner, pero también a su "tribu", los seguidores que en todo el mundo escuchan su música.



"Es una frase que me repito desde el agradecimiento de rodillas cada mañana de pensar que la gente haya elegido que mi música sea banda sonora de sus vidas entre tantos millones de posibilidades, de tantos millones de artistas y de tantos millones de canciones", subrayó Camilo, cuyo primer disco, "Por primera vez", estuvo nominado en los Grammy de este año a mejor álbum de pop o urbano.

