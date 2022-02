Christian Nodal estrena su sencillo "Ya no somos ni seremos" | Fuente: Facebook | Christian Nodal

Después de anunciar el fin de su relación sentimental con la cantante Belinda, Christian Nodal se concentra en su carrera musical para estrenar su nuevo sencillo "Ya no somos ni seremos", compuesto por el propio cantante junto a su amigo, Edgar Barrera, la canción narra el desamor que solo sienten los que amaron con todo el corazón y lo perdieron.

"Mi gente, no me cabe en el pecho la emoción de poder compartir con ustedes una vez más mis sentimientos en letras y canción. Hoy, por fin, podrán disfrutar mi nuevo sencillo 'Ya no somos ni seremos'. Espero que puedan sentirlo tanto como yo al componerlo y que pronto lo cantemos juntos", expresó Nodal.

CREADOR DEL MARIACHEÑO

Nacido en Sonora, México, Christian Nodal es el artista que ha crecido con más rapidez en el género de la música regional mexicana, fusionando los sonidos clásicos de la música mariachi con el acordeón para crear el mariacheño, un término que él mismo acuñó.

Actualmente, es el cantautor regional mexicano más exitoso. Es quien más temas ha tenido dentro del Top 100 de Spotify México, en la categoría del regional mexicano. En esa plataforma sus oyentes mensuales superan los 13.8 millones y registra más de 10 millones de seguidores al mes.



EL FIN DE SU RELACIÓN CON BELINDA

El pasado fin de semana se dio a conocer el final de la relación de Belinda con el cantante de música regional Christian Nodal y con ello se han generado una avalancha de rumores sobre la posible razón por la que los famosos terminaron.

La más popular de estas fue que se debía a un préstamo que Belinda le hubiera pedido a Nodal para pagar las deudas de una casa que supuestamente su nunca confirmada expareja Lupillo Rivera le había regalado.

Este rumor fue desmentido por Lupillo, hermano de Jenny Rivera, quien aseguró que nunca le hizo un presente tan lujoso a la cantante. "Jamás le presté nada de dinero, nunca le compré nada, bueno sí le compre regalitos como una bolsa, pero nada así de extravagantes", dijo Lupillo en una entrevista.

En el 2020 Christian Nodal y Belinda confirmaron que tenían una relación y acapararon las miradas de sus seguidores y de la prensa por diversos motivos, entre ellos, que se trataba de la relación más pública que la cantante había tenido, así como la diferencia de edades entre ambos de casi una década.

Tiempo después formalizaron su relación con un anillo de compromiso valuado en 3 millones de dólares, que parecía anteceder una boda llena de lujos y glamur.

