Un hombre que asistió a un concierto de Tool, en Nueva Zelanda, dio positivo en Coronavirus. | Fuente: Europa Press

Un hombre infectado con Coronavirus asistió al concierto de Tool en Auckland (Nueva Zelanda), el pasado 28 de febrero. Él había regresado con su pareja del norte de Italia, pocos días antes, y al hacerse las pruebas dio positivo tres días después de asistir al show.



El director general de Salud, Ashley Bloomfield, dijo a los medios: "Alentamos a todas las personas en la zona general del concierto a conocer los síntomas y ponerse en contacto con las autoridades si están preocupados. El riesgo es bajo para todos los que no estaban en esa área del show".

"No había forma de rastrear a las personas que estaban en esa área del concierto. Están clasificados como contactos causales y el consejo para ellos es llamar a las autoridades sanitarias si tienen algún síntoma", añadió Bloomfield en declaraciones recogidas por The New Zealand Herald.



El hombre infectado, de 30 años, vio el espectáculo de Tool en la zona de pista del Spark Arena, un pabellón con capacidad para 12.000 personas. Tanto el hombre como su pareja están en estado de cuarentena desde el último miércoles.

Nueva Zelanda tiene cuatro casos confirmados de Coronavirus, un número bajo en comparación con Australia donde se han detectado 60 casos. En tanto, en Perú se acaba de confirmar el primer paciente con este virus.



A raíz de la epidemia, varios festivales musicales se están viendo afectados. Así, a las cancelaciones de giras por países asiáticos de grupos como Green Day, Avril Lavigne o Foals, se unieron después las de grandes festivales como el Tomorrowland francés o el Ultra Music de Miami.



Al tratarse de grandes concentraciones de personas, los conciertos empiezan a verse como potencialmente peligrosos para la propagación del Coronavirus. Por ahora, ningún concierto se ha visto cancelado o pospuesto en el Perú por este motivo. (Con información de Europa Press)