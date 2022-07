El look con el que se viralizó Cristian Castro estuvo conformado por una camisa rosa con estampados en tonos celestes y verdes y un pantalón de vestir rosa. | Fuente: Instagram

Cristian Castro sorprendió nuevamente a sus fanáticos con su radical cambio de look. El cantante mexicano apareció en sus redes sociales mostrando su nuevo estilo, que en cuestión de minutos se hizo viral, por lo que los comentarios y memes de sus seguidores no se hicieron esperar.

El hijo de Verónica Castro se encuentra actualmente en Argentina donde forma parte del jurado de un nuevo reality show llamado Canta conmigo ahora. Ahí, el intérprete de Azul se desempeña como jurado junto a su colega José Luis Rodríguez 'El Puma' y otros referentes de la música.

No es la primera vez que el cantante ha llamado la atención en el espacio televisivo conducido por Marcelo Tinelli, en emisiones pasadas Cristian Castro ha dado que hablar por sus extravagantes y coloridos looks a tal punto de ser comparado con su padre Manuel 'El Loco' Valdés, hermano de los recordados "Tin Tan" y Ramón Valdés.

¡Algunos fans aseguran que Cristian Castro cada vez se parece más a su papá, “El Loco” Valdés! 😱🕺🏻



¿Qué opinas? 📲 #YoSiempreQuieroBailar pic.twitter.com/ZpWuuYBZaH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 27, 2022

"Cristian Valdés, él y su papá, dos gotas de agua", "Idéntico a su papá", "Igualito al Loco, y no sólo en la cara, ahora también quiere imponer la moda", "Se ve que el estilo y las ridiculeces vienen de familia", "De tal Loco, tal loquito", "Esos trajes setenteros ya los usaba su papá", "Cada día va que vuela para ser el nuevo Loco de la familia", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Tras convertirse en protagonista de innumerables memes, Cristian Castro tomó con buen humor las ocurrencias que circulan en las redes sociales y explicó la razón por la que se animó a utilizar estos coloridos y brillantes atuendos.

"Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado, como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios. (...) Me disfrazaron de troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión", comentó en sus redes sociales.

CRISTIAN CASTRO ALISTA CONCIERTO EN PERÚ

Tras cinco años de su última presentación, Cristian Castro regresará a Perú para ofrecer un concierto el próximo jueves 25 de agosto en Plaza Arena del Jockey Club. El anuncio fue confirmado por Work Shows, empresa organizadora del evento.

Para su nueva visita, el cantante mexicano ofrecerá a sus seguidores peruanos un espectáculo diferente, donde rendirá homenaje a los legendarios Juan Gabriel y José José. También se ha confirmado otra presentación en Arequipa el 24 de agosto.

Además de los temas con los que rendirá tributo a sus recordados compatriotas, Castro, de 47 años, también interpretará sus grandes éxitos como "Azul", "Mi vida sin tu amor", "Ángel", "No podrás", entre otras canciones que lo convirtieron en uno de los grandes baladistas de su generación.

