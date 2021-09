Daddy Yankee, el 'Rey del Reggaetón', será honrado el 23 de septiembre con el premio Billboard Salón de la Fama por su carrera. | Fuente: EFE

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee recibirá un reconocimiento el próximo 23 de septiembre con el premio Billboard Salón de la Fama por su trayectoria. Una carrera abocada al reggaetón, género por el que, según confesó, recibió "las balas" desde sus orígenes.

En una entrevista realizada por la revista Billboard, el también considerado como 'Rey del reggaetón' se refirió al rol que tomó para volver al género centroamericano en un éxito global. "Me gusta decir que tomé las balas. Quería que la gente entendiera mi esencia, de dónde vengo, lo que represento", dijo.

"Pero, al mismo tiempo, quería llevar mi cultura a la cima. No puedo decirte 'había una fórmula'", añadió.

Según Daddy Yankee, en sus inicios tuvo que llevar su "cultura a todas partes" a fin de que "se volviera permanente en lugar de desvanecerse como otros géneros donde los artistas simplemente se promocionan a sí mismos".

Durante su promoción como artista, el cantante de "Gasolina" consideró importante que en su música también hubiera una referencia a colegas como Zion & Lennox, Plan B e Ivy Queen. "Tuve que tocar su música y decir: 'Estos son ellos. Esto es el reggaetón'".

Honrado de recibir el premio @billboard Salón de la Fama de @LatinBillboards. También estaré cantando en el show en vivo el jueves 23 de septiembre, a las 7pm/6c por @Telemundo. ¡No se lo pierdan! #billboards2021 pic.twitter.com/Bnl4QB7Bu0 — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 13, 2021

"Las redes sociales no generan ingresos"

Al realizar un balance sobre el costo que le tomó su camino a la cima del mercado musical, Daddy Yankee no escatimó críticas hacia los artistas que parecen más preocupados en llegar cuanto antes al estrellato.

"En este momento, tenemos ascensores, no escaleras. Y, en la música, tienes que usar las escaleras para navegar por los altos y bajos. La mayoría de estos niños me hablan, y lo que veo es que no pueden lidiar con las fallas". afirmó.

Según el reggaetonero de 45 años, estos artistas "no han pasado por un proceso" para lidiar con el periodo de "mala racha" que les "pasa a todos". "Esta generación no tiene las herramientas que son vitales para la longevidad".

¿Cuál sería el mejor consejo de Daddy Yankee a las nuevas camadas de cantantes urbanos? "Ir al estudio y hacer su mejor trabajo. La música es lo que hablará por ustedes y lo que realmente conectará con su audiencia. Las redes sociales son increíbles, pero no generan ingresos", sostuvo.

Daddy Yankee - METELE AL PERREO (official music video choreography) by G... https://t.co/NCyjQaOZS2 via @youtubemusic — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 14, 2021

Daddy Yankee y sus latinos favoritos

Al ser consultado por los artistas contemporáneos que prefiere, Daddy Yankee declaró ser "100% pro Bad Bunny". Además, destacó que "Ozuna es un gran trabajador", "[Anuel AA] trae consigo el estilo callejero", y admiró "la dedicación de [J] Balvin".

De paso, manifestó que "le gusta" lo que vienen haciendo Rauw Alejandro y Sech. Y sobre el colombiano Maluma, aseguró: "Tiene una marca extraordinaria". Entre las representantes femeninas del género, elogió el trabajo de Karol G, una cantante que "también le encanta".

En cuanto a la influencia que la música latina ha cobrado en la industria musical estadounidense, Daddy Yankee rescató la importancia de su enorme variedad así como revalorar su lugar de origen. "Por eso nunca me fui de Puerto Rico", indicó.

"Entiendo la música global, pero nuestras raíces son realmente importantes. Esa es nuestra identidad, y nunca podremos perder esa identidad. Y no creo que lo hayamos perdido. Hay muchos niños haciéndolo, pero pasan desapercibidos", manifestó.

"Es por eso que nos ves a tantos grabando con ellos, porque reconocemos la importancia de la cultura, incluso si los números de transmisión aún no están ahí. En este momento, hay tantos colores para elegir en nuestra música. Desde el reggaetón hasta el trap, tropical, tropical urbano, todo está funcionando. Se trata de hacerlo bien", agregó.

