David Coverdale, legendario exvocalista de Deep Purple y fundador de Whitesnake, anunció su retiro definitivo de la música

La despedida de una leyenda. David Coverdale, histórico exvocalista de Deep Purple y fundador de Whitesnake, anunció su retiro definitivo de la música, tras más de 50 años de prolífica carrera.

El músico británico, de 74 años, publicó un video en su cuenta oficial de YouTube, en el que confirmó su decisión de alejarse de los escenarios.

“Señoras y señores, niños y niñas, hermanos y hermanas de Whitesnake, tengo un anuncio especial para ustedes. Después de más de 50 años de un viaje increíble, con Deep Purple, con Whitesnake, con Jimmy Page; en los últimos años, ha sido muy evidente para mí que ha llegado el momento de colgar mis zapatos de plataforma de rock and roll y mis jeans ajustados. Ha llegado el momento de decir adiós”, manifestó.

En el video, el cantante mostró su agradecimiento a sus fanáticos y compañeros de profesión que lo acompañaron durante estos años, en los diferentes proyectos en los que estuvo.

“Los quiero muchísimo. Agradezco a todos los que me han ayudado y apoyado en este increíble viaje: a todos los músicos, al equipo, a los fans, a la familia. Ha sido maravilloso, pero de verdad que ha llegado el momento de disfrutar de mi retiro. Espero que lo entiendan. Una vez más, los quiero con todo mi corazón. Adiós”, sentenció.



¿Quién es David Coverdale?

Nacido en el Reino Unido, en septiembre de 1951; David Coverdale es un cantante y compositor conocido principalmente por ser el fundador y vocalista principal de la banda de hard rock Whitesnake.

El músico británico fue vocalista principal de Deep Purple, entre 1973 y 1976, pero también ha desarrollado una carrera en solitario, con notables colaboraciones con Led Zeppelin y Jimmy Page.

Whitesnake, banda fundada por Coverdale en 1978, alcanzó gran popularidad a nivel mundial en la década de los ochenta, con exitosos sencillos como Here I Go Again e Is This Love.

En 2016, Coverdale ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Deep Purple.

El músico británico se ha visto aquejado en los últimos años por diversos problemas de salud, entre los que destaca una grave infección sinusal, en 2022. También ha tenido que lidiar con problemas respiratorios y una hernia inguinal bilateral, achaques que lo llevaron a cancelar presentaciones y hasta giras.

