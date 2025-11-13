No hay marcha atrás: Dave Mustaine ratifica el fin de Megadeth y afirma que la gira de despedida podría durar hasta cinco años

No hay marcha atrás. Dave Mustaine, líder y fundador de Megadeth, ratificó el fin de la banda, pero estimó que la gira de despedida que emprenderán el próximo año -y que incluirá una escala en Perú- podría prolongarse hasta cinco años.

“Estamos hablando fácilmente de girar otros tres o cinco años. Y si vamos a estar así tanto tiempo, ¡maldita sea!, ¡me espera un cumpleaños que ni siquiera quiero imaginar!”, declaró a la revista Kerrang!, en referencia a la posibilidad de llegar a los 70 años mientras se encuentre en pleno tour del adiós.

Al respecto, Mustaine reflexionó sobre cómo abordará el último concierto de su carrera, así como el legado que dejará tras de sí.

“No me preocupa la longevidad ni nada de eso, ni ser de esos que pueden tocar hasta los ochenta. Tengo que recordar que la gente nace y muere, y necesito cuidarme”, manifestó.

“Esto es lo que me apasiona, y sé que llegará el momento de nuestro último concierto. (...) El cuerpo desaparecerá, pero la leyenda perdurará; y la música seguirá sonando para siempre”, sentenció.

Dave Mustaine también analizó la actualidad del heavy metal; con bandas clásicas como Megadeth acercándose a su final, pero sin agrupaciones preparadas para tomar la posta.

“¿Cuánto tiempo hace que no escuchas un álbum como Nevermind, Appetite For Destruction, Rust In Peace o Master Of Puppets? Ya no se oyen discos así. Ahora, con suerte, encuentras una buena canción en cada disco”, refirió.



Ride the Lightning, ¿el cover que no es cover?

En otro momento, Dave Mustaine fue consultado por el cover de Ride the Lightning que incluirá Megadeth en su último disco en estudio, que se estrenará en enero de 2026, antes de arrancar con su gira de despedida.

El cantante se negó a utilizar la palabra “cover”, al recordar que formó parte del proceso creativo de la canción, cuando aún pertenecía a Metallica. “Creo que otros dirán eso (que es un cover), pero si me preguntas a mí, no creo que sea un cover”, comentó.

Eso sí, se negó a asegurar si su versión es mejor que la de Metallica. “Cuando la terminamos, se la pusimos a un par de personas, y muchos de nuestros conocidos son fans de esa banda (Metallica) y de esa canción, así que sabían lo que estaban escuchando, la diferencia entre la original y la nueva; y la opinión general ha sido prácticamente la misma: que hicimos un buen homenaje. Creo que la hicimos al menos igual de buena; es un poco más rápida”, zanjó.

