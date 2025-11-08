Ignacia Fernández desafía los prejuicios y canta death metal en el Miss Mundo Chile 2025 junto con su banda [VIDEO]

La modelo y vocalista de la banda Decessus interpretó uno de sus temas durante la competencia, rompiendo estereotipos en los concursos de belleza y ganando el apoyo de miles en redes sociales.

En un certamen tradicionalmente vinculado con la elegancia y la delicadeza, Ignacia Fernández rompió todos los esquemas durante la semifinal de Miss Mundo Chile 2025. La representante de Las Condes dejó al público sin palabras al subir al escenario y ofrecer una impactante interpretación de death metal, combinando fuerza, autenticidad y talento en una actuación que rápidamente se volvió viral.

A sus 27 años, Fernández es modelo y vocalista de la banda de death metal progresivo Decessus, con la que ha participado en festivales internacionales en países como Finlandia y Alemania. En esta ocasión, uno de sus compañeros de grupo la acompañó en el escenario con guitarra eléctrica, convirtiendo el concurso en un verdadero espectáculo musical.

🔥 ¡El death metal se tomó Miss Mundo Chile! 🔥



Ignacia Fernández, representante de Las Condes, rompió todos los esquemas en la semifinal de Miss Mundo Chile 2025 al interpretar un tema original de su banda de Decessus, con voz gutural en pleno escenario 🤘



Lejos del molde… pic.twitter.com/D7R8birv3P — Rockaxis (@rockaxisoficial) November 6, 2025

Del modelaje al death metal

“El metal ha sido parte fundamental de quién soy como persona y de mi vida: un refugio, una fuente de fuerza y propósito. Poder expresarlo en el escenario fue una oportunidad que valoro profundamente”, escribió Ignacia en sus redes sociales tras su presentación en Chilevisión, donde destacó la importancia de mostrarse auténtica y desafiar prejuicios.

La artista explicó además que aprendió a cantar gutural de manera autodidacta, pero luego se perfeccionó con clases especializadas para cuidar su salud vocal.

“Estudié más de dos años muy enfocada. Tengo un otorrino y un fonoaudiólogo que constantemente me ayudan a asegurarme de que todo esté bien”, señaló a Las Últimas Noticias.