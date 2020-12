Willie Colón interpretó "El Gran Varón", tema compuesto por Omar Alfanno, donde cuenta la historia de Simón, un joven transexual que falleció víctima del Sida. | Fuente: Twitter

Este primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Esta enfermedad, a pesar de los avances científicos año tras año, no se ha llegado a encontrar una cura y sigue siendo uno de los males que ha acabado con la vida de miles de personas.

Una historia que encierra esta pandemia -que era sinónimo de muerte- es la canción “El gran varón”. Con solo dos líneas podemos reconocer de qué estamos hablando: "En la sala de un hospital, a las 09:43 nació Simón".

Este tema forma parte del álbum Top Secret (1988) de Willie Colón donde se destapó la problemática del sida. El hit cuenta la historia de Simón, un joven transexual que abandonó a su familia y las aspiraciones de su padre para vivir libremente.

Sin embargo, como dice la canción “de una extraña enfermedad” -que responde a la ignorancia de ese entonces por el VIH- muere en la soledad. Fue tanto su apogeo que se volvió un éxito rotundo, ya que, en esa época, el sida era una enfermedad que se caracterizaba por solo ser contraído por “los gays”.

Pese a que Simón puede ser una historia creada para personificar a los que fallecieron por este mal, en realidad está basada en un personaje real.

LA HISTORIA VERDADERA DE SIMÓN

El autor panameño Omar Alfanno, confesó para el diario AlDía que se inspiró en “El gran varón” por un amigo suyo de la adolescencia.

“Está basada en una historia verídica de un amigo que estudió conmigo el bachillerato. Después de un tiempo me enteré de su drama. A él le hacían mucho bullying y no había podido salir del clóset, porque, en los 60, 70, declararse gay era algo que solo hacía un héroe", comentó el compositor.

Alfanno rememoró que escribió la canción en “el verano del 86”, tal y como reza la letra. Mientras armaba el ritmo, su amigo estaba muy grave por complicaciones del sida.

"En la sala de un hospital/de una extraña enfermedad murió Simón..., hice esa estrofa, porque había que concluir la historia, pero mi compañero de bachillerato aún no había fallecido, estaba recluido en un hospital de Los Ángeles (EE. UU.), en esa ciudad fue donde se sintió libre", continuó. Sin embargo, a pesar de estar mejor en Norteamérica, falleció en ese hospital en la soledad.

LA VOZ DE WILLIE COLÓN

Omar Alfanno se ganó un nombre en la industria musical por sus grandes baladas y salsas románticas. El también cantante perteneció a la agrupación "Los sembradores del sur", en México, donde, en uno de sus tantos eventos, pudo conocer a Willie Colón.

Con “El gran varón”, el artista quiso sorprender a su colega y lo logró. En uno de sus encuentros en Puerto Rico, fueron a un estudio de grabación a ver qué tal sonaba. "Me regañó y me dijo que le permitiera poner su voz. Allí no estuve escapatoria, así que busqué una guitarra, se la canté y le encantó mucho más", contó el compositor.

El éxito del tema fue rotundo ya que ganó disco de Oro y Platino. Con el paso del tiempo, la canción se encumbró al puesto 23 de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos, según ránking de la revista Billboard, superando la censura.

Alfanno se alejó poco a poco de su carrera como cantante para dedicarse al 100% en la composición y muchas canciones conocidas dan fe de ello. En la voz de Marc Anthony está ‘Te conozco bien’, ‘No hay nadie como ella’, ‘Y hubo alguien’; para Gilberto Santa Rosa fue ‘Conciencia’, Celia Cruz con ‘Bembelegua’ y Son By Four, ‘A puro dolor’.

