Esteman lanzó hace poco "Te alejas más de mí", un tema con evocadores ritmos a los años setenta. | Fuente: Twitter / Esteman

Han pasado ocho años desde que Esteman saltó a la fama por “No te metas a mi Facebook”, un tema que se volvió viral y, sin embargo, le abrió dos caminos: convertirse en el cantante de un solo éxito –un “One Hit Wonder”— o continuar construyendo una carrera musical.

Por supuesto, el artista colombiano eligió la puerta número dos. Y esta elección rindió sus frutos gracias a los tres álbumes de estudios que tiene a la fecha y las nominaciones a diversos premios internacionales —incluidos los Grammy Latino— que ha ido cosechando.

Este 2020, pese a la pandemia de la COVID-19, Esteman decidió no hacer pausas y lanzó “Te alejas más de mí”, un tema hecho en colaboración con Daniela Spalla. “Estaba a punto de salir del horno y decidí invitar a Daniela, porque es una canción que se relaciona mucho con lo que hace ella. Va de estos sonidos de los años setenta, mucho hacia la nostalgia sonora”, contó a RPP Noticias.

El tema recoge el espíritu de aquellas melodías melancólicas de ABBA y The Carpenters, pero con una vena latinoamericana afín a la música de José José y “el mismísimo Juan Gabriel”, según confesión de Esteman. “Está inspirada en esos sonidos, pero apropiándolo para las nuevas generaciones. A mí como artista siempre me gusta jugar con música de otras épocas”, señaló.

El estreno del sencillo vino acompañado de un videoclip con una estética setentera, que incluye una vestimenta de época y unos lazos que atan a Esteman y Spalla en una casa, puestos allí para simbolizar el contenido de la letra: “Es que cuando me acerco, tú te alejas más de mí”.

LA LIBERTAD DE CREAR

Aunque pareciera que su trayectoria arrancó con “No te metas a mi Facebook”, lo cierto es que esta canción no era la primera de Esteman. De allí que sean once los años que él contabiliza cuando repasa una carrera a la que ve “como un sueño hecho realidad”.

“Lo que más agradezco es haberme escuchado a mí mismo”, sentenció. “Ha sido una montaña rusa, de muchísimo crecimiento, pero no me pueda quejar: he hecho las colaboraciones que he soñado, he podido estar en festivales, he hecho ‘sold out’ en escenarios increíbles”, agregó.

Prueba de este éxito son las artistas con quienes el colombiano de 36 años ha podido colaborar: Andrea Echeverri, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Carla Morrison, entre otros. Un rosario de artistas con quienes guarda amistad, pero también afinidades musicales e ideológicas.

“Creo que tener afinidades ideológicas es clave, pero lo más importante es que haya ambas. Que sea una artista que admires tanto por su música como por lo que representa. Siempre tengo que tener algo de admiración”, detalló.

Yo sé que nada es para siempre, no lo quiero aceptar 🌹



Ya pueden ver el detrás de cámaras de #tealejasmasdemi con algunas tomas y momentos que no salieron en el video oficial.https://t.co/mYKoInxBr6 pic.twitter.com/aV3ioaMxz3 — Esteman (@estemanmusic) September 3, 2020

“AMOR LIBRE” Y LO QUE SE VIENE

El tercer álbum en estudio que lanzó Esteman fue “Amor libre”, un proyecto que le permitió continuar con su apuesta conceptual hacia “canciones sin género”. ¿Qué busca como artista más allá de simplemente componer canciones? Pues transmitir. “Ya sea por los sonidos, el mensaje y el concepto”, explicó.

“'Amor libre' tenía un mensaje de amor propio, pero también de: ‘esta es la realidad que vivo en el amor cualquiera que sea tu orientación sexual’. Creo que pocos cantantes latinos nos hemos dado la oportunidad de hablar sin tapujos de nuestra orientación sexual”, indicó.

En ese sentido, el disco fue una ocasión para sincerarse con su público sobre su homosexualidad, pero también para contar canciones que no estén signadas por “una idea muy heteronormada” de lo que significa el amor.

De allí que su próximo álbum, todavía en preparación, continúe la dirección trazada por “Amor libre”. “Mi música, en términos de ritmo y sonidos, ha sido un sancocho”, apuntó Esteman. “Por un lado, tendrá muchas colaboraciones; por otro, son canciones de nostalgia, hay otras muy bailables y otras más sencillas y minimalistas. Es un disco tributo a diferentes sonidos”, puntualizó.