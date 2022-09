Esteban Mateus Williamson, conocido profesionalmente como Esteman, es un cantante y compositor colombiano. | Fuente: Instagram

El artista colombiano Esteman dio un paso importante en su vida artista y personal tras el lanzamiento de su último éxito ‘Un día en París’. A poco menos de una semana para su concierto en Lima -23 de septiembre-, el cantautor se mostró emocionado de lo que significa regresar a nuestro país con más música.

“Recibo muchos mensajes de cariño de mi gente de Perú. Ver que eso ha ido creciendo, me emociona. Una ida que se postergó por obvias razones, y ahora ver la emoción de la gente, todo es lindo. Ver las estadísticas y ver que Lima, sobre todo, me escucha, me hace muy feliz”, comentó para RPP Noticias.

Previo a su concierto en Lima en el Arena Bar Barranco como parte de su gira “Te Alejas Más de Mí”, se mostró emocionado por la reacción de sus fanáticos peruanos frente a su tema ‘Un día en París’, canción con la que Esteman le pidió matrimonio a su pareja.

La historia detrás de ‘Un día en París’

Todo surgió hace tres meses cuando Esteman tenía planeado “de manera maquiavélica” una pedida de mano especial a su novio. Ya habían comprado sus pasajes a Europa y su primera parada fue París, la famosa ‘Ciudad del amor’.

Este lugar es importante en su vida, ya que vivió ahí cuando tenía 19 años, así que decidió que era el espacio ideal y momento para dar el siguiente paso en su relación. Si bien no tenía pensado cómo entregarle el anillo, sintió que la mejor manera de expresar sus sentimientos fue escribiendo una canción.

“La escribí para proponerle matrimonio y poder cantársela ‘Un día en París’, literal. Frente al río Sena, en pleno atardecer y con vino en nuestras copas, le pedí la mano. Fue un proceso lindo llevarlo a la música”, dijo Esteman.

A pesar de que es un tema muy personal, el colombiano decidió compartirlo y, hasta el día de hoy, se volvió un himno para muchas parejas. Tanto así, que en sus conciertos en Bogotá muchos han sido sorprendidos por sus parejas para pedir su mano.

“La canción habla de la conexión de dos personas que va más allá de cualquier cosa, es espiritual, energética, es el ‘siento que te conozco desde siempre’ y esa fue la razón por la que quisimos compartir nuestra vida juntos. Es super personal, pero me gustó mucho compartirlo”, agregó.

Nicole Favre y Adrián Bello en el concierto de Esteman

El cantante peruano Adrián Bello será uno de los artistas que abrirá el concierto de Esteman el viernes 23 de septiembre. Cantarán ‘Una noche más’, el tema que grabaron juntos. Además, también está en escena Nicole Favre.

“Toda mi concentración está en este show, voy a tener un par de invitados más para que sea la noche que quiero. Será un show muy completo en el sentido que es un paso por todas las canciones que han marcado mi carrera y mi nuevo disco”, comentó.

Esteman tiene acostumbrados a sus seguidores a ser muy enérgico, por lo que empezará con una canción poderosa, luego pasará “por diferentes estados, emociones, momentos y habrá un momento acústico”.

El colombiano aseguró que, para este show, trabajó con su equipo una gran puesta en escena donde las luces y visuales “hablen de quién soy como artista”. “Hacer música va más allá de pararme y hacer una canción, será muy teatral. Bailaré, cantaré, será muy escénico y habrá sorpresas”, sostuvo.

