Valentín Oliva, conocido artísticamente como Wos, es un rapero, freestyler, cantante y actor argentino.

¡Llegó el día! Este sábado 17 de septiembre, el cantante argentino Wos se presentará en nuestro país por primera vez para ofrecer un concierto como parte de su gira 'Oscuro éxtasis'. El intérprete de Canguro arribó al Perú el último viernes y habló sobre su más reciente disco y sus expectativas por su presentación en Lima.

“Desde la idea de que uno quiere hacer un disco ya es satisfactorio. Es un proceso interesante, que trae emociones. Y cuando uno lo logra, se disfruta. Ahora toca difundirlo y claro, tener a Perú en esa ruta es muy lindo”, comentó.

Al margen que viene cosechando muchos éxitos como rapero, Wos no descarta en algún momento volver al freestyle, estilo que incluso afirma no haberse alejado nunca. “No lo he dejado de hacer y no lo haré. Nunca cierro las puertas por completo. Siempre es algo que está ahí, pero no tengo nada en mente para tan pronto”, propone.

Lo que Valentín Oliva -su nombre verdadero- sí tiene claro es que la música en su tierra ha logrado un giro importante. “Pienso que la música argentina está en un buen momento. Siempre es un país con muchos músicos. Ahora hay una potencia interesante distinta que va formándose y creciendo que no solo es recibida aquí, sino en varias partes del mundo, lo cual es bastante particular. Y claro, el freestyle ya viene incorporado en varios sectores”.

El concierto de Wos por primera vez en Perú

Esta noche, Wos presentará en vivo sus éxitos Canguro, Melón Vino, Andrómeda y más temas. Así como también el repertorio de su segundo álbum de estudio, Oscuro éxtasis; hará un repaso por su carrera junto a su banda.

El artista argentino estuvo de gira en España, con una agenda que incluye presentaciones en cuatro de los festivales de música más importantes del verano: PortAmérica, Boombastic Festival, Bilbao BBK Live y Maleducats.

Este año, Wos se llevó todas las miradas en los escenarios de los festivales más importantes de América latina: después de tocar frente a 70 mil personas en el escenario principal de Lollapalooza Argentina, se presentó en Vive Latino (CMDX) y Estéreo Picnic (Bogotá), además de hacer dos fechas propias en Guadalajara y Morelia, México.

La gira 'Oscuro éxtasis' cuenta con la producción de Doguito Records -sello que el propio Valentín Oliva fundó junto a su manager Peter Ehrlich-, y es posible gracias al apoyo de Aerolíneas Argentinas e YPF.

