Karol G es portada de la revista Rolling Stone: habla sobre Feid, su disco y más

Karol G alcanzó un hito importante en su carrera al aparecer en la portada de la revista Rolling Stone, una de las más influyentes en la industria de la música, junto a un artículo donde habla sobre su cercanía con el cantante Feid, revela detalles de su último disco Mañana Será Bonito (Bichota Season) y comparte su admiración por la desaparecida Selena Quintanilla.



En la imagen, la colombiana aparece con su característica cabellera larga de color rosa en un estilo lacio, adornada con trenzas. Viste prendas de color negro que parecen ser lencería, cubiertas casi por completo con un pez plateado sostenido delicadamente con sus manos, creando un efecto visual impresionante.

Cumpliendo deseos

“Hoy en la portada de Rolling Stone. Uno más de mi bucket list”, escribió brevemente la intérprete de Bichota en una publicación en redes sociales, donde además comparte imágenes de la sesión realizada por el reconocido fotógrafo Nicola Formichetti. Este logro fue celebrado por sus fanáticos con más de dos millones ochocientos mil likes y miles de comentarios.

"Gente buscando fama a base de controversia y Karol rompiendo mundialmente con música", “¡No puedo con tanto! ¡Diosa!”, “Qué cuerpazo el de Karol G”. “Espectacular, me encanta", "Eres una reina, eres mi inspiración”, “Hermosa por fuera y por dentro. Enfocada en lo suyo. De Colombia pal mundo".

Éxito e influencia musical

Esta portada coincide con otro gran momento para la cantante de 32 años: el éxitoso lanzamiento de su nuevo tema Mi ex tenía razón, además de las miles de reproducciones nuevas que viene acumulando Mañana será bonito ('Bichota' Season), una edición especial de su reciente álbum.

La sesión fotográfica también viene acompañada de una extensa entrevista donde Karol G comparte su admiración por la cantante Selena Quintanilla y cómo esta influyente figura la ha inspirado, en especial en el sonido de su último sencillo. “Tuve mucho tiempo de mi vida que era súper obsesionada y lloraba porque no la iba a conocer nunca”, comenta.

Cercanía con Feid y colaboración pendiente

En cuanto a Feid, Karol G contó que tenían planes de colaborar en el tema Verano rosa, una canción de desamor que quedó pendiente en la versión final del disco Mañana Será Bonito (Bichota Season). A pesar de que ambos estaban de acuerdo con el proyecto, la colaboración no se materializó debido a limitaciones de tiempo.

También contó que cuando se conocieron en Medellín no eran tan cercanos: “Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablábamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él”. El artículo cierra este tema revelando que fondo de pantalla del teléfono de Karol G tiene una foto informal de Feid sonriendo.

Rompiendo más récords

En otro momento y a pesar de su evidente éxito, la intérprete de hits como Tusa y Bichota comparte su asombro luego de reunir a 15 mil fans en el Rockefeller Center para una presentación para el Today Show, superando el número que alcanzó recientemente Harry Styles y el récord absoluto que mantenía la participación de Ricky Martin en 1999.