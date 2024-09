Foo Fighters canceló su presentación en un festival a dos semanas de la revelación de infidelidad de Dave Grohl

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El grupo estadounidense Foo Fighters no se presentará en el Soundside Music Festival de Connecticut. A través de un comunicado emitido por la banda en sus redes sociales, anunciaron que no podrán estar en el escenario junto a Noah Kahan este sábado 28 de septiembre.

"Foo Fighters ya no se presentará en el Soundside Music Festival de este fin de semana. Por favor, consulte el sitio web del festival para obtener más información", reza el mensaje. Cabe resaltar que este era el único evento en el que la banda iba a dar un show, y si bien no especificaron el motivo, la noticia llega dos semanas después de que Dave Grohl revelara que se convirtió en padre de una niña fuera de su matrimonio.

El festival era el "regreso" de Foo Fighters a los grandes escenarios ya que no realizaba una presentación desde el 6 de septiembre en Anaheim. que fue un show privado. Después del anuncio, el Soundside Music Festival comunicó que los reemplazos de la banda serán Jack White y Greta Van Fleet.

Soundside Music Festival Update pic.twitter.com/f0ChkCCgig — Foo Fighters (@foofighters) September 26, 2024

Así reveló Dave Grohl su infidelidad

El vocalista y líder de la banda estadounidense Foo Fighters anunció que se convirtió en padre de una niña fuera de su matrimonio.

El músico norteamericano reveló, por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, que acaba de nacer otra hija suya, pero con otra mujer que no es su esposa. "Recientemente me convertí en padre de una nueva hija, nacida fuera de mi matrimonio". Asimismo, el cantante de 55 años recalcó que se hará cargo de su nueva hija a quien, aseguró, no le faltará su amor y dedicación. “Tengo la intensión de ser un padre amoroso y comprensivo para ella”, señaló Dave Grohl.

Esposa de Dave Grohl fue vista sin su anillo de bodas

Jordyn Blum, aún esposa de Dave Grohl, fue captada sin su anillo de bodas antes de practicar tennis junto a su entrenador Christopher Crabb. En las imágenes mostradas por Page Six, se ve a la modelo de 48 años llegando a Studio City, California para hacer deporte.

En su comunicado, el exbaterista de Nirvana pidió perdón a su esposa y mencionó que están en proceso de recuperar su confianza y la de sus hijas con ella.

“Amo a mi esposa y a mis hijos y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganarme su perdón. Agradecemos su consideración hacia todos los niños involucrados, a medida que avanzamos juntos”, señaló.

