Grammy 2021: Blue Ivy, hija de Beyoncé y Jay-Z, ganó su primer premio con solo 9 años

Blue Ivy, hija de Beyoncé y Jay-Z, ganó su primer Grammy con solo 9 años. | Fuente: Instagram

El talento viene de familia. La hija de Beyoncé y Jay-Z, Blue Ivy Carter, ganó su primer premio Grammy 2021. La pequeña de 9 años apareció en el video "Brown Skin Girl" que fue nominado en la categoría Mejor video musical.

La canción se lanzó originalmente en la banda sonora original de la película de 2019 "The Lion King: The Gift", luego se adaptó a un extracto de la película de Beyoncé de 2020, "Black is King".

Es así que Blue Ivy Carter se convierte en la segunda ganadora más joven en la historia de los Grammy, detrás de Leah Peasall de The Peasall Sisters, quien ganó a los 8 años por su crédito en la banda sonora de “O Brother, Where Art Thou?”.

Dirigido por Beyoncé y Jenn Nkiru, el video ganador del Grammy 2021 comienza con Blue Ivy y su madre jugando en el pantano antes de unirse a varias distinguidas mujeres afrodescendientes en un suntuoso baile.

El clip presenta cameos de celebridades como la actriz Lupita Nyong'o, la modelo Naomi Campbell, la cantante Kelly Rowland, Tina Knowles-Lawson (madre de Beyoncé), entre otras apariciones.

Beyoncé recibió nueve nominaciones en los Grammy 2021, incluida la de canción y disco del año. En esta última, está nominada por “Black Parade” y por “Savage (Remix)”, con Thee Stallion.

UNA EDICIÓN MARCADA POR LA PANDEMIA

En esta edición, los Grammy 2021 rendirán homenaje a los locales de música y a las sedes de pequeños conciertos, muy impactados por la pandemia.

Camareros, promotores y otros empleados serán los encargados de dar los premios. La idea de los organizadores es un evento televisivo reducido y sin público con conexiones en directo tanto fuera como dentro de Los Ángeles.

Beyoncé y Taylor Swift, posiblemente las dos estrellas más importantes del pop mundial, se batirán en duelo como favoritas en los premios.

Beyoncé se presentará con nueve candidaturas frente a las seis de Taylor Swift, las mismas nominaciones que tienen Dua Lipa y Roddy Rich en los Grammy 2021. Bad Bunny, con dos nominaciones, Ricky Martin y Camilo son algunos de los artistas hispanos candidatos en las categorías latinas de la ceremonia. (Con información de EFE)

