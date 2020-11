Camilo está nominada a los Grammy 2021 en la categoría Mejor álbum pop latino por su disco "Por primera vez". | Fuente: EFE

El colombiano Camilo, una de las voces latinas más populares, ganador del Latin Grammy a la mejor canción con su tema "Tutu" y nominado a los Grammy 2021 con su disco "Por primera vez", aseguró que para él la honestidad es el "vehículo para volar alto".



"La honestidad es con lo que yo trabajo y lo que se ve reflejado en mis canciones. No hago cosas por puro márketing, sino desde los sentimientos más sinceros que tengo en cada momento, por eso estoy orgulloso. Mi género es la honestidad y eso ha hecho que los premios que recibo sean mejores", explicó el cantante a EFE en una entrevista sobre su nominación al Grammy a mejor álbum latino de pop o urbano.



Camilo Echeverry, también conocido como Camilo (Medellín, Colombia, 1994) dio un gran salto en su carrera desde que ganara el concurso de talentos "Factor X" de su país en el 2007. Años más tarde compondría canciones para artistas como Juanes, con "Pa dentro"; el famoso "Sin pijama", de Becky G, o "El clavo", de Maluma y Prince Royce.



Gracias a su canción "Tutu" —en colaboración con Pedro Capó— y al álbum "Por primera vez", el colombiano no solo ha obtenido discos de Diamante, Platino y Oro en diferentes países, sino también ser nominado en los Latin Grammy 2020 en las categorías de Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año (obtuvo el galardón), Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Canción Pop y a los Grammy.



SU REACCIÓN AL SER NOMINADO

"Cuando me enteré no podía creerlo, desde chiquito veía los premios por la televisión, pero nunca me imaginé estar nominado a uno de ellos. Para mí es todo un regalo, pero sobre todo lo es para mi familia y mi esposa. Mis padres remaron tanto para que yo pudiera dedicarme a esto, que es todo un sueño la verdad. Significa mucho para mí verles orgullosos", señaló con cierta emoción.



"Es muy fuerte" —añadió— estar nominado junto a grandes artistas a los que admira "de verdad", como son Ricky Martin, Bab Bunny o Kany García: "Yo me acuerdo sentado chiquito viendo a Ricky recibir Grammys americanos, yendo a recogerlo hablando en inglés y no entendía nada. Pero yo me decía que algo muy importante debe estar diciendo si está allá con toda esta gente tan importante, y ni siquiera tuve la valentía de soñar que yo sería esa persona algún día".



Parte de la "culpa" de esta nominación también la tiene su esposa Evaluna Montaner (hija del artista Ricardo Montaner), de la cual está "profundamente enamorado" y que le sirve como inspiración para todas y cada una de sus canciones.



EL ROL CRUCIAL DE EVALUNA MONTANER

Tras mostrar su pedida de mano y relación con el tema "Medialuna" y su luna de miel con "Favorito", ahora Camilo y Evaluna estrenan su primera casa juntos y lo hacen al ritmo de "Vida de rico".



"Esta canción es la banda sonora de esa búsqueda de nuestro primer lugar físico, de nuestra primera ilusión de tener una un hogar, una casa y quedó todo plasmado con el vídeo. Desde cómo firmamos los papeles de la compra, hasta cómo la restauramos porque tenía goteras, todo lo que aparece y canto es real y honesto", confesó el colombiano, quien añadió que no había mejor ritmo que la cumbia para plasmar todas esas emociones.



Muchos de sus seguidores se preguntan si el siguiente paso es el de aumentar la familia, ya que con su reciente sencillo "Bebé" (junto con el rapero dominicano El Alfa y que en menos de un día ya acumula más de dos millones de visualizaciones) les tiene un poco confundidos. "Me di cuenta tarde cuando puse nombre a la canción —apuntó entre risas—, pero no, de momento no se refiere a aumentar la familia".



Aunque de amor y de familia sí trata este nuevo sencillo: "Hace mucho que no veo a mis padres, a mi hermana, por lo que esta canción es la necesidad mía de bailar bien pegadito, de darnos besos y abrazos en una época que es tan necesaria. Suena inocente, pero yo me muevo por la ilusión", explica.



Su futuro a mediano plazo incluye lanzar más sencillos, un formato del que dice estar "enamorado", seguir trabajando en la música para algún día colaborar con artistas como Ed Sheeran o Justin Bieber y seguir alimentando el canal de YouTube con su novia, al que suben videos sobre su relación. (Con informción de EFE).