Tony Succar está nominado a Mejor Álbum Latino Tropical en los Grammy 2022. | Fuente: Instagram / Tony Succar

Este martes, el músico peruano Tony Succar recibió su primera nominación a los Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical por su disco "Live in Peru", grabado en concierto. Un hecho que significó "una alegría muy increíble", según confesó al programa "Conexión" de RPP Noticias, pues compite junto a grandes artistas como Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, entre otros.

"He estado nominado y he ganado dos Latin Grammy, pero nunca he estado en este lado del Grammy americano, que es algo muy interesante, porque para mí es un poco más competitivo ya que hay menos categoría latinas", señaló. Para él, lo más emocionante de esta candidatura es el talento peruano que está involucrado en el álbum.

Un equipo nacional que, de acuerdo con Tony Succar, representa el 95%. "Ser nominado con un disco grabado en Perú, en vivo, es increíble, porque solo no estoy nominado, están todas esas personas involucradas en esta producción y eso me llena de orgullo y felicidad", apuntó. Y añadió que en los Grammy 2022 se valora "el trabajo de cada artista", pues los miembros de la Academia no votan en función de la popularidad del proyecto, sino de la calidad.

"Por eso a veces entran artistas nuevos. Comparado a Rubén Blades, soy un estudiante todavía. Pero el trabajo habla por sí solo y siempre va a haber sorpresas. Voy a ir con mucha fe y pondré todo en manos de Dios y de los miembros votantes. Voy a representar bien la bandera del Perú, porque el disco se llama 'Live in Perú', está el nombre de Perú ahí marcado", manifestó Tony Succar.

La bendición de los Grammy 2022

La nominación a los Grammy 2022 llega en un momento personal muy importante para Tony Succar. Y es que el productor, que ganó dos galardones en los Latin Grammy 2019, tendrá una hija con su esposa Lauren Christine. "Dios me ha regalado esa bendición", indicó.

"Mi bebé va a nacer en enero y los Grammy serán en enero. Entonces, bueno, puede ser que la bendición de mi bebé que viene con el Grammy bajo la mano", añadió.

"Live in Perú", el disco nominado de Succar, recoge algunos temas de su anterior trabajo "Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson", que no logró competir en los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos porque "no tenía suficientes palabras en español", precisó el músico.

Por ello, en su nuevo proyecto compuesto por 19 canciones, decidió incluir "los temas más importantes de ese disco" que le rendía tributo a Michael Jackson, de modo que se sacaba esa "espina en el corazón". "Yo soy un tipo muy inquieto, una persona diría yo un poco loca, pero voy a arriesgar siempre, siempre haré cosas distintas", dijo.

Otra huella visible en "Live in Perú" es la música peruana, que a Tony Succar siempre le "ha encantado poner" dentro de sus shows. "Si escuchas ese disco, vas a escuchar landó, festejo cantado por peruanos. Lo que necesitamos es unirnos y creer en nuestra música, talento, y pelear por nuestra música", rescató.

