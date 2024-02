Billy Joel lanzó su primera canción en 17 años y la presentará en los Grammy 2024

El cantautor neoyorquino Billy Joel confirmó su regreso a la escena musical, con el lanzamiento de su primera canción original en 17 años, titulada Turn the Lights Back On (Vuelve a encender las luces). A sus 74 años, Joel, considerado un ícono del pop para diversas generaciones, reflexiona en esta emotiva balada sobre su prolongado retiro de la composición.

En el sencillo, el cantante se cuestiona: "¿He esperado demasiado tiempo para volver a encender las luces?". Este retorno a la creación musical sigue a sus últimas grabaciones, All my life y Christmas in Fallujah, realizadas en 2007. La canción, disponible en todas las plataformas, contiene momentos que aluden a su extenso periodo de ausencia musical: "Llego tarde, pero estoy aquí ahora, y estoy intentando encontrar la magia que de algún modo perdimos".

La producción de este esperado regreso estuvo a cargo del reconocido productor estadounidense Freddy Wexler, conocido por su trabajo con artistas contemporáneos como Justin Bieber y Ariana Grande. Joel colaboró en la composición junto a Wexler, Wayne Hector y Arthur Bacon.

Billy Joel presentará su nuevo sencillo en los Grammy 2024

A pesar de su retiro de la creación musical, Billy Joel continuó siendo una presencia destacada en los escenarios. En 2014, firmó un acuerdo con la organización del teatro Madison Square Garden para ofrecer un concierto mensual, una tradición que mantuvo durante una década hasta el verano pasado, cuando anunció la finalización de dicho compromiso.

La expectativa por el regreso del cantautor estadounidense alcanzará su punto clave este domingo 4 de febrero en la ceremonia de los Grammy 2024, donde el artista interpretará por primera vez su nueva canción, consolidando así su regreso a la primera fila de la escena musical.

Como dato curioso, el año pasado, Joel puso a la venta su majestuosa mansión en Long Island, con una extensión de 1 900 metros cuadrados, por la cifra de 49 millones de dólares.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis