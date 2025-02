Beyoncé ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año: jefe de los bomberos de Los Ángeles le entregó su premio

Este Grammy la convierte en la primera mujer afrodescendiente, tras 26 años, en ganar en esta categoría desde que lo hiciera Lauryn Hill en 1999 y en la séptima artista que consigue el premio para un disco del género country.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Beyoncé protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Grammy 2025 al recibir el premio a Mejor Álbum del Año por su disco Cowboy Carter de manos de miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. La ceremonia, celebrada en el Crypto.com Arena, quiso rendir un homenaje especial a estos héroes cotidianos, destacando su labor en la comunidad. La sorpresa en el público fue evidente cuando los bomberos subieron al escenario para entregar el galardón a la superestrella.

"Han sido muchos años", expresó visiblemente conmovida, al referirse a la larga espera que le tomó recibir "la joya de la corona", cuando el jefe de los bomberos de Los Ángeles, Anthony Marrone, le entregó el galardón.

Este Grammy marca un hito histórico, ya que convierte a Beyoncé en la primera mujer afrodescendiente en ganar en esta categoría en los últimos 26 años, desde que Lauryn Hill lo lograra en 1999. Además, se convierte en la séptima artista en la historia en obtener este premio por un disco del género country.

La cantante se impuso en la categoría a artistas de renombre como André 3000 (New Blue Sun), Sabrina Carpenter (Short n' Sweet), Charli XCX (brat), Jacob Collier (Djesse Vol. 4), Taylor Swift (THE TORTURED POETS DEPARTMENT), Chappell Roan (The Rise And Fall of a Midwest Princess) y Billie Eilish (HIT ME HARD AND SOFT).

Cowboy Carter, su octavo álbum de estudio, representa el esperado "segundo acto" de su aclamado trabajo Renaissance, lanzado en 2022, reafirmando su capacidad para reinventarse y explorar nuevos territorios musicales. Gracias a este disco, la artista más nominada de la noche, también recibió dos galardones más a mejor actuación de dueto country por su colaboración con Miley Cyrus II most wanted y Mejor álbum de country.

El jefe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Anthony C. Marrone (centro), y miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles hablan en el escenario durante la 67° edición de los Grammy.Fuente: AFP

Beyoncé hizo millonaria donación por los incendios de Los Ángeles



Beyoncé, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria y empresas como Youtube, Disney, Amazon y Netflix han donado millones de dólares para ayudar a los damnificados por los incendios de Los Ángeles.

La actriz Jamie Lee Curtis y Beyoncé fueron dos de las primeras celebridades en ayudar a los damnificados. La actriz, que ha perdido su casa en los incendios, donó un millón de dólares, mientras que la cantante entregó a través de su ONG BeyGood un total de 2,5 millones.

Otro de los actores que han mostrado su apoyo ha sido Leonardo DiCaprio, que recientemente anunció un millón de dólares destinado a varias asociaciones, entre ellas, World Central Kitchen, que dirige el chef José Andrés.

Mientras que Jennifer López ha contribuido con ropa y productos de su marca de cosmética para una agrupación de voluntarios que se ha creado en el área de Los Ángeles.

La fundación All Within My Hands, de la banda Metallica, donará 500.000 dólares a varias asociaciones locales, y varios miembros de los Eagles han anunciado la entrega de 2,5 millones, según Forbes.

Beyoncé abraza a su hija Blue Ivy tras ganar un Grammy.Fuente: AFP