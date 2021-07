Iron Maiden sorprendió con el lanzamiento de "The Writing On The Wall", su nuevo single. | Fuente: @IronMaiden

El último álbum de estudio que Iron Maiden publicó fue "The Books of Souls" en 2015. Seis años depués, el nuevo disco de la legendaria banda británica estaría pronto de ver la luz. Este jueves, Iron Maiden, uno de los dioses del heavy metal, lanzó "The Writing On The Wall", su nuevo 'single'.

Por medio de un evento agendado y en la plataforma YouTube a las 12:00 p.m. hora peruana, Iron Maiden estrenó "The Writing On The Wall" en el denominado Belshazzar's Feast. La transmisión en vivo tuvo más de 50 mil personas conectadas al mismo tiempo.

"The Writing On The Wall" fue escrita por Bruce Dickinson (cantante) y Adrian Smith (guitarrista), además de ser producida por Kevin Shirley y el bajista y fundador de Iron Maiden, Steve Harris.

Iron Maiden, más que vigente con "The Writing On The Wall"

En la página web de la banda, Dickinson indica que inicialmente tenía un concepto para el video que se concretó en colaboración con dos exejecutivos de Pixar y fanáticos desde hace mucho tiempo, Mark Andrews y Andrew Gordon.

Asimismo, detalló que algunos socios "hicieron cola" para involucrarse en el proyecto. Finalmente, eligieron a BlinkInk, un estudio de animación con sede en Londres.

"Estoy muy orgulloso de la forma en que resultó el video. En realidad, es más como una mini película. Sabía que iba a funcionar tan pronto como Mark le diera vida a mi tratamiento con sus increíbles guiones gráficos. Pensé que podríamos hacer algo muy especial juntos. Creo que lo logramos y espero que nuestros fans estén de acuerdo. De hecho, está básicamente creado por fanáticos de Iron Maiden", añadió.

Debido a la pandemia, la 'Doncella de Hierro' tuvo que posponer la gira 'Legacy of The Beast' -que pasó por Sudamérica en 2019- en este año. La misma se reiniciará a mediados de 2022 en Europa.

NUESTROS PODCAST

Organización Mundial de la Salud aprobó vacuna Coronavac

¿Qué es la vacuna Coronavac y por qué fue aprobada por la OMS? El Dr. Elmer Huerta nos explica.