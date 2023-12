'Bob Marley: one love' confirma su estreno en San Valentín con un apasionado tráiler

Bob Marley, el icónico cantante jamaicano, llegará a los cines en una próxima película biográfica que dará que hablar entre los fanáticos del reggae. En esta ocasión será Kingsley Ben-Adir quien dará vida al fallecido compositor en Bob Marley: One Love, filme de Paramount Pictures que acaba de confirmar su estreno para el próximo 14 de febrero de 2024, Día de San Valentín.

Es así como Bob Marley, una de las leyendas musicales más populares en todo el mundo, regresará a la vida bajo la dirección del cineasta Reinaldo Marcus Green, quien llevará a la pantalla grande apasionantes escenas de la trayectoria del denominado ‘rey del reggae’.

Asimismo, Paramount Pictures lanzó este martes 5 de diciembre un nuevo tráiler de Bob Marley: one love mostrando los inicios del músico y sus conciertos llenos de color y puro reggae junto a su banda Bob Marley & The Wailers con el clásico ‘Could You Be Loved’.

“No soy una súper estrella, no se puede separar la música y el mensaje”, expresa Kingsley Ben-Adir con su personaje de Bob Marley en el registro audiovisual, de casi dos minutos y medio, que ya se encuentra difundido en YouTube y demás plataformas digitales.

Bob Marley: familia, política, e intento de asesinato en el filme

Bob Marley: One Love no solo muestra el éxito musical del compositor sino también el entorno familiar junto a sus hijos y su esposa Rita Marley (Lashana Lynch), así como su vínculo con la comunidad de Jamaica ayudando a difundir su música junto con el movimiento rastafari.

Otro hecho impactante, que se deslumbra en la película, es el intento de asesinato que sufrió Bob Marley por parte de sicarios de su país el pasado 5 de diciembre de 1976 para dos días después subir al escenario con toda su energía y hacer historia en el Smile Jamaica Concert.

Finalmente, se ve los problemas emocionales que sufre Bob Marley, quien es apoyado por su esposa Rita para salir adelante y convencerse que es el único que puede traer la paz con su música. “Ninguna arma puede detener este mensaje. Quiero que el mundo cambie y ese momento es ahora”, expresa el personaje en el filme.

La nueva película de Bob Marley fue escrita por Zach Baylin, Frank E. Flowers y Terence Winter. El largometraje está protagonizado por Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch y Jesse Cilio, quienes están acompañados de un elenco integrado por: Michael Gandolfini, Nadine Marshall, James Norton y Anthony Welsh.

Ziggy, hijo de Bob Marley,es uno de los productores de la película

El filme de la leyenda del reggae cuenta con la participación de Ziggy Marley, músico e hijo mayor de Bob Marley, quien se desenvuelve como uno de los productores de Bob Marley: One Love junto a su madre y viuda del cantante, Rita Marley.

“Para ser fiel a mi padre, Kingsley Ben-Adir está retratando más que la leyenda que aprovecha el elemento humano del lado emocional. La mitad de la historia nunca ha sido contada”, expresó Ziggy, quien invitó a los fans a ver la nueva película sobre su padre.